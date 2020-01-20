Olimpiyat şampiyonu güreşçi Kazım Ayvaz hayatını kaybetti

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, vefat etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçimiz Kazım Ayvaz, 83 yaşında hayatını kaybetti. Başarılarla dolu bir kariyerin ardından İsveç'e yerleşen Kazım Ayvaz, dün akşam hayata gözlerini yumdu. Şampiyon güreşçimiz İsveç'te toprağa verilecek. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

1937 yılında Rize'de dünyaya gelen Kazım Ayvaz, güreşe 1953'te İstanbul'da Fatih Güreş Kulübünde başladı.

1958'de Macaristan, 1962 yılında da ABD'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Ayvaz, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak adını Türk güreş tarihine altın harflerle yazdırdı.

Üç çocuk babası Ayvaz, 1969'da güreşi bıraktıktan sonra İsveç'e yerleşti ve orada antrenörlük yaptı.