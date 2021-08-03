Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçuluktaki ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'le Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u, karışık takımda Tokyo'da dördüncülük başarısı elde ettikleri takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz'ü ve Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin'i çiçeklerle karşıladı.

Başkan Abdullah Topaloğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Olimpiyat kafilemiz federasyonumuzu ziyarete geldi, Mete Gazoz madalyasını getirdi, federasyonumuza teslim etti. Biz de bu güzel asil düşüncelerinden dolayı kendisini tebrik ettik, başarısıyla gurur duyduk. Tüm millet olarak, ülke olarak bizi gururlandırdı, arkasındaki teknik ekibimiz, diğer kulüplerimiz, antrenörlerimiz, en küçükten en büyüğe tüm okçuluk camiasının emeği olan bir madalya bu. Tüm milletimize ve okçuluk camiasına hayırlı uğurlu olsun diyoruz." diye konuştu.

Teknik ekibin de çok büyük fedakarlıklarla çalıştığını belirten Topaloğlu, "Mete kardeşimiz, Yasemin kızımız, teknik direktörümüz, hepsinin çok büyük emekleri var. Hepsi 5 yıldan beri bu madalya için çalıştılar ailelerinden, çocuklarından uzak kaldılar ama sonuç gerçekten çok güzel oldu, tebrik ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Federasyonumuzda çocuklarımızı her zaman ağırlıyorduk zaten ama bugün başka bir anlamı var, bizler için çok daha anlamlı bir gün." dedi.

Mete Gazoz: "Madalyamızı alıp buraya mutlu bir şekilde geldik"

Ziyarette olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da çok mutlu olduğunu belirterek, "Tabii ki de başkanımızın söylediği gibi bu bir ekip çalışması, takım olarak, bir ekip ile çalışmaların sonucu olarak elde ettiğimiz bir şey. Ben sadece temsilen madalyayı aldım. Tabii ki de ön planda ben daha çok göründüm ama madalyanın arka planında olanlar ve bunca zaman yapılan bir sürü şey, düşününce çok kısa bir zaman geçmiş gibi görünüyor ama aslında çok uzun bir süre sonunda madalyamızı alıp buraya mutlu bir şekilde geldik." diye konuştu.

2020 Tokyo şampiyonu ay-yıldızlı sporcu Mete, "Her şey çok güzel. Başkanımız da bize birçok defa 'Sizin Tokyo'dan buraya madalya ile geleceğinizi biliyorum' diye söylüyordu zaten, bunu gerçekleştirdik. Tek benim değil bütün Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun kazandığı bir başarı. O yüzden madalyada olması gerektiği yerde." değerlendirmesinde bulundu.

Mete Gazoz, dün sabah İstanbul'da karşılanmalarıyla ilgili de "Karşılama çok güzeldi, bütün herkes oradaydı. Yani o yol yorgunluğunun ve geçmişteki yaşadıklarımızın hepsini bu madalya ve karşılama götürdü diyebiliriz." yorumunda bulundu.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: "Güçlü de bir yarışma çıkarttım, savaştım sonuna kadar"

Tokyo'da karışık takımda Mete Gazoz ile birlikte dördüncülük başarısı elde eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz de "Daha iyisi olabilirdi, başarıyı madalya olarak değerlendirecek olursak ama çok çalışarak çok hazır bir şekilde gitmiştik. Güçlü de bir yarışma çıkarttım, savaştım sonuna kadar bu da önemliydi benim için. Hiç değilse orada savaşan ruhumu kendime tekrar gösterdiğim için gururluyum." şeklinde konuştu.

Yasemin Ecem Anagöz, Türkiye'ye geldiklerinde yoğun bir kalabalığın kendilerini karşılamasından çok sevinç duyduklarını belirterek, "Hala daha etkisindeyiz, dün geldik halen karşılamalar devam ediyor. Çok güzeldi, olimpiyat köyünde de zaten takım ruhu bütün branşlar arasında çok güzeldi." dedi.

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin de şunları dile getirdi:

"Şükürler olsun çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz, hepimizin sporcuyken hayalini kurmaya başladığımız olimpiyat madalyasına dokunma şansını elde ettik ve o madalyayı bugün buraya getirdik. Başkanımıza sunma şansımız oldu. Bu konuda çok mutluyuz, çok gururluyuz ama tabii ki uzun yıllardır sadece hayalini kurmakla kalmadık, hep planlama yapıyorduk, her zaman buraya ulaşmak için yapmamız gerekenlerin neler olduğunu ön plana çıkartmaya çalışıyorduk. Bütün planlamalarımıza da programlarımıza da öncelikle başkanımız, tüm yönetimimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz bize çok büyük bir destek sağladılar. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bu madalyaya ulaşabilmek için yapılması gereken her türlü çalışmayı yapma imkanımız oldu. Bu kadar imkanın karşılığında da altın madalyayı ülkemize getirmek gurur verici."