Üye Girişi
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti

03.08.2021 14:06
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçuluktaki ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'le Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu ziyaret etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçuluktaki ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'le Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u, karışık takımda Tokyo'da dördüncülük başarısı elde ettikleri takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz'ü ve Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin'i çiçeklerle karşıladı.

Başkan Abdullah Topaloğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Olimpiyat kafilemiz federasyonumuzu ziyarete geldi, Mete Gazoz madalyasını getirdi, federasyonumuza teslim etti. Biz de bu güzel asil düşüncelerinden dolayı kendisini tebrik ettik, başarısıyla gurur duyduk. Tüm millet olarak, ülke olarak bizi gururlandırdı, arkasındaki teknik ekibimiz, diğer kulüplerimiz, antrenörlerimiz, en küçükten en büyüğe tüm okçuluk camiasının emeği olan bir madalya bu. Tüm milletimize ve okçuluk camiasına hayırlı uğurlu olsun diyoruz." diye konuştu.

Teknik ekibin de çok büyük fedakarlıklarla çalıştığını belirten Topaloğlu, "Mete kardeşimiz, Yasemin kızımız, teknik direktörümüz, hepsinin çok büyük emekleri var. Hepsi 5 yıldan beri bu madalya için çalıştılar ailelerinden, çocuklarından uzak kaldılar ama sonuç gerçekten çok güzel oldu, tebrik ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Federasyonumuzda çocuklarımızı her zaman ağırlıyorduk zaten ama bugün başka bir anlamı var, bizler için çok daha anlamlı bir gün." dedi.

Mete Gazoz: "Madalyamızı alıp buraya mutlu bir şekilde geldik"

Ziyarette olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da çok mutlu olduğunu belirterek, "Tabii ki de başkanımızın söylediği gibi bu bir ekip çalışması, takım olarak, bir ekip ile çalışmaların sonucu olarak elde ettiğimiz bir şey. Ben sadece temsilen madalyayı aldım. Tabii ki de ön planda ben daha çok göründüm ama madalyanın arka planında olanlar ve bunca zaman yapılan bir sürü şey, düşününce çok kısa bir zaman geçmiş gibi görünüyor ama aslında çok uzun bir süre sonunda madalyamızı alıp buraya mutlu bir şekilde geldik." diye konuştu.

2020 Tokyo şampiyonu ay-yıldızlı sporcu Mete, "Her şey çok güzel. Başkanımız da bize birçok defa 'Sizin Tokyo'dan buraya madalya ile geleceğinizi biliyorum' diye söylüyordu zaten, bunu gerçekleştirdik. Tek benim değil bütün Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun kazandığı bir başarı. O yüzden madalyada olması gerektiği yerde." değerlendirmesinde bulundu.

Mete Gazoz, dün sabah İstanbul'da karşılanmalarıyla ilgili de "Karşılama çok güzeldi, bütün herkes oradaydı. Yani o yol yorgunluğunun ve geçmişteki yaşadıklarımızın hepsini bu madalya ve karşılama götürdü diyebiliriz." yorumunda bulundu.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: "Güçlü de bir yarışma çıkarttım, savaştım sonuna kadar"

Tokyo'da karışık takımda Mete Gazoz ile birlikte dördüncülük başarısı elde eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz de "Daha iyisi olabilirdi, başarıyı madalya olarak değerlendirecek olursak ama çok çalışarak çok hazır bir şekilde gitmiştik. Güçlü de bir yarışma çıkarttım, savaştım sonuna kadar bu da önemliydi benim için. Hiç değilse orada savaşan ruhumu kendime tekrar gösterdiğim için gururluyum." şeklinde konuştu.

Yasemin Ecem Anagöz, Türkiye'ye geldiklerinde yoğun bir kalabalığın kendilerini karşılamasından çok sevinç duyduklarını belirterek, "Hala daha etkisindeyiz, dün geldik halen karşılamalar devam ediyor. Çok güzeldi, olimpiyat köyünde de zaten takım ruhu bütün branşlar arasında çok güzeldi." dedi.

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin de şunları dile getirdi:

"Şükürler olsun çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz, hepimizin sporcuyken hayalini kurmaya başladığımız olimpiyat madalyasına dokunma şansını elde ettik ve o madalyayı bugün buraya getirdik. Başkanımıza sunma şansımız oldu. Bu konuda çok mutluyuz, çok gururluyuz ama tabii ki uzun yıllardır sadece hayalini kurmakla kalmadık, hep planlama yapıyorduk, her zaman buraya ulaşmak için yapmamız gerekenlerin neler olduğunu ön plana çıkartmaya çalışıyorduk. Bütün planlamalarımıza da programlarımıza da öncelikle başkanımız, tüm yönetimimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz bize çok büyük bir destek sağladılar. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bu madalyaya ulaşabilmek için yapılması gereken her türlü çalışmayı yapma imkanımız oldu. Bu kadar imkanın karşılığında da altın madalyayı ülkemize getirmek gurur verici."

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti

Mete Gazoz, Olimpiyat, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu 14:47 Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım 14:23 Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım Fenerbahçe'den net karar: Armamızda artık yıldız kullanmayacağız 14:05 Fenerbahçe'den net karar: Armamızda artık yıldız kullanmayacağız
Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış 13:16 Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı 13:03 Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı 11:37 Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada 11:31 Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada         
14:48
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı         
14:29
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor         
14:21
Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı         
13:18
SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos         
13:12
Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı         
12:25
Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi         
11:37
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış         
11:28
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu         
10:17
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor         
09:32
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 15:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz altın madalyasıyla Federasyon Başkanı Topaloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement