Olimpiyat şampiyonu paralimpik sporcu trafik kazasında öldü

Paralimpik Oyunları'nda 5 altın madalyası bulunan Avustralyalı Kieran Modra, trafik kazası sonucu 47 yaşında hayatını kaybetti.

Avustralya Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Modra, ülkesinin Adelaide kentinin kuzeyindeki Kingsford semtinde bisiklete bindiği sırada araba çarpması sonucu hayata gözlerini yumdu.

Görme engelli bisikletçi ve yüzücü, 1988'den 2016'ya kadar katıldığı 8 Paralimpik Oyunları'nda 5 altın ve 5 bronz madalya kazanmıştı.