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SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi - Son Dakika

SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi

23.12.2021 15:18

Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildiTolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kadın boksunda Türk spor tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olan Trabzonlu Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon halkı adına otomobil hediye etti.

Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kadın boksunda Türk spor tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olan Trabzonlu Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon halkı adına otomobil hediye etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan ve Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olan Trabzonlu Busenaz Sürmeneli, memleketinde son model otomobille ödüllendirildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Valiliği önünde Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli'ye Trabzon halkı adına hediye edilen otomobili teslim etti. Hediye edilen otomobilin plakasındaki harflerin ise adının ve soyadının baş harfleri 'BS' olması dikkat çekti.

VALİ USTAOĞLU: BUSENAZ, GENÇLERİMİZ İÇİN DE ROL MODEL OLACAK

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı açıklamada, Busenaz Sürmeneli'nin 2020 olimpiyatlarında Türkiye'ye büyük bir gururu yaşattığını belirterek, "69 kiloda olimpiyat şampiyonu oldu. Şanlı bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı dünyanın bir ucunda gururla söyleterek, büyük bir gurur ve heyecanı bu millete yaşattı. Trabzon halkı ve ülke olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Genç yaşta göstermiş olduğu bu başarı inanıyorum ki bundan sonra gençlerimiz için de rol model olacak. Bu ülke inşallah yeni olimpiyat şampiyonlarını, yeni Busenazları yetiştirecek. Biz buna inanıyoruz. Bu şehir ilk defa bir olimpiyat şampiyonu çıkardı. Ülkemize ve Trabzon'a bu gururu yaşatan kızımıza, Trabzon halkımızın, iş adamlarımızın armağanı olarak antrenmanlara daha rahat gidip gelebilmesi ve günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesi adına bir araç hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Başarısından dolayı tekrar Trabzon halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gururu bize yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Olimpiyat madalyasının kendisi için bir başlangıç olduğunu ifade eden Busenaz Sürmeneli, "Siz sadece bir madalya olarak görüyorsunuz ama ben arkasına bakınca 13 senelik bir emek görüyorum. Cahit hocamla birlikte sabah akşam çalışmalarımı biliyorum. Buraya antrenmandan çıkıp geldik ve tekrar yine antrenmana gideceğiz. Sizin için büyük bir başarı olabilir ama benim için büyük bir başlangıç oldu. Çünkü çocuklar bana bakarken gözlerinin içi parlıyor. Bu benim için çok büyük bir gurur. Cumhurbaşkanımız bile 'ağlattın beni be kız' diyor. Bunlar çok güzel duygular. Cahit hocamla 2024 için de hedeflerimizi koyduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Vali beye, Cumhurbaşkanımıza ve Trabzon halkına teşekkür ederim. Trabzon halkına da bu hediyesi için ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi

Olimpiyat, Otomobil, Trabzon, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, otomobille ödüllendirildi - Son Dakika


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