Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Milli güreşçi, yayımladığı videoda dünyada hızlı bir şekilde yayılan Kovid-19'un son günlerde Türkiye'de de görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve Sağlık Bakanlığı'mız gerekli tedbirleri alıyor. Milletçe, vatandaş olarak bize de bazı tedbirleri almak düşüyor. Zaruri bir işimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmayalım, evde vakit geçirelim. Ben şu an evimdeyim, ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Sporumu evimde yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca evde vakit geçirmeye çalışalım. Bunları yaptığımız müddetçe koronavirüsün yayılmasını durduracağız ve inşallah ülkemizden gitmesini sağlayacağız. Devlet ve millet olarak elele vererek, inşallah bu zor günlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."