Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, evde geçen "korona günleri"ni anlattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, evde geçen 'korona günleri'ni anlattı - Son Dakika Spor

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, evde geçen "korona günleri"ni anlattı

6 saat önce

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında evde geçen günlerini anlattı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında evde geçen günlerini anlattı.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina sürecinin tüm sporcular gibi kendisini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir sakatlık sürecim vardı, tedaviye gidiyordum. Tedavim yarım kaldı, gidemedim ama tedavide gerçekleştirdiğim egzersiz hareketlerine evde devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Güreş kontak sporu." diyen Taha, "Sürekli teknik ve güreş antrenmanlarını yapmamız gerekiyor. Bu dönemde bundan mahrumuz. O yüzden bizi olumsuz anlamda etkiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Başarılı milli güreşçi, bu süreçte evinde vakit geçirdiğini dile getirerek, "Ailemleyim, aynı zamanda egzersiz hareketlerimi, antrenmanlarımı yapıyorum. Ben zaten normalde de evde vakit geçirmesini seven biriyim. Kitap okuyorum, film izliyorum, İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Bu süreçte eksik taraflarımı geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Koronavirüse karşı gereken tedbirleri aldığını vurgulayan Taha, şöyle devam etti:

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Azami şekilde hassasiyet gösteriyorum. Çünkü kendi sağlığım, ailemin ve vatandaşlarımızın sağlığı için buna dikkat etmem gerekiyor. O yüzden elimden geldiği kadar hijyene dikkat ediyorum. Ellerimi sürekli yıkıyorum, temizliğe çok dikkat ediyorum. En önemlisi de devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu tedbirlere uyuyorum ve evimde kalıyorum."

"Bu süreci en az zararla atlatmamız gerekiyor"

Kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Taha Akgül, karantina döneminde sporcuların imkanları dahilinde evlerinde çalıştığına değinerek, "Bu süreç sporcuların performansını olumsuz anlamda çok etkileyecek. Çünkü olimpik sporcuların günde en az 4-5 saat antrenman yapmaları gerekiyor." dedi.

İmkanlar açısından şanslı olduğunu söyleyen milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Evimizde antrenmanlarımızı yapabiliyoruz, güzel bir ağırlık antrenmanı yapabileceğimiz salonum var. Bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum ama şartlar ne olursa olsun sporu bırakmamamız gerekiyor. 10 metrekare alan bile olsa orada her türlü antrenman yapılabilir, her türlü kas grubu çalıştırılabilir, egzersiz hareketleri yapılabilir. Bu anlamda tüm sporcu kardeşlerimizin antrenmanlarına devam etmesi gerekiyor. Çünkü önümüzde yine müsabakalar olacak, inşallah koronavirüs bitecek, dünya, ülkemiz yine eski sağlığına kavuşacak. Bizim de o zamana kadar hazır olmamız gerekiyor. Bu süreci en az zararla atlatmamız gerekiyor. En iyi şekilde bu süreci geçirip kamp, turnuva süreçlerine en hazır şekilde girmeliyiz."

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, evde geçen korona günleri ni anlattı

Taha Akgül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:20 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 19:09:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, evde geçen "korona günleri"ni anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]