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Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret

15.09.2021 14:33
Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret, System.String[]

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımı'nın Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımı'nın Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak ülkemizi gururlandıran Goalball Kadın Milli Takımı sporcusu Denizlili Şeydanur Kaplan'ı kabul etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve beraberindekiler eşlik etti. Şeyda Nur Kaplan, son 1 yıldır sıkı bir kamp süreci geçirdiklerini, sürekli Türkiye'nin farklı illerinde çalıştıklarını anlattı. Her zaman şampiyonluğu düşündüklerini kaydeden Kaplan, "Bütün dünyaya İstiklal Marşımızı dinlettik, orada bayrağımızı dalgalandırdık. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bu hepimizin başarısı" dedi.

Hedef 2024 Paris

Antrenör Hüseyin Atmaca ise, "Bu onuru yaşamamız bizim için de anlatılamaz, paha biçilemez. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Kaplan'ın babası Murat Kaplan da, her zaman kızına destek verdiğini belirterek, "Şeyda Nur hem sporda hem derslerinde çok başarılı. Biz sadece destek verip onu takip ediyoruz. Bu gurur hepimizin" diye konuştu. İbanoğlu, Goalball Milli Takımı'nın 2 defadır üst üste olimpiyat başarısı sağladığını, bir sonraki hedefin ise 2024 Paris olduğunu belirterek, spora olan katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti.

"Gururlandık"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Şeyda Nur Kaplan'ın başarısını yakından takip ettiğini belirterek, Goalball Milli Takımı'nın altın madalya kazandığı haberini duyar duymaz büyük sevinç duyduğunu söyledi. Kaplan'ı kutlayan Başkan Zolan, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Gururlandık. Ay yıldızlı bayrağımızı orada göndere çektirdiniz. Tebrik ederim. Allah'ım başarılarını daim eylesin, bunu yaşamış olmak bile ayrı bir güzellik. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret
Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret
Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret
Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret

Altın Madalya, Osman Zolan, Denizli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Olimpiyat şampiyonundan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika
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