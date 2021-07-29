Olimpiyat sporcusu Nafia Kuş'a moral karşılaması

Türkiye'yi olimpiyatlarda tekvandoda temsil eden Nafia Kuş, Adana'da çiçeklerle karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde +67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş, son 16 turunu geçemeyerek elendi. Tokyo'dan Adana'ya geri gelen Nafia'yı Adana Havalimanı'nda Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Caner Taymış, Adana TOHM Koordinatörü Mehmet Çekem ve ailesi karşıladı.

Havalimanına gelişinde çiçeklerle karşılanan Nafia Kuş, maç esnasında heyecanının tavan yaptığını ifade ederek, "Bu benim ilk olimpiyat tecrübemdi. Biraz heyecan, biraz da maç öncesi yaşadığım hafif sakatlığın etkisiyle ilk olimpiyatımda ülkeme madalya getirme şansını kaybettim. Fakat her şeye rağmen bize inanarak, tam destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Caner Taymış, Nafia'nın Adana'yı gururlandırdığını belirterek, "Nafia olimpiyata gitmeyi başararak, Adanalı diğer sporcu kardeşleri için bir rol model olmuştur. İlk olimpiyatında alamadığı madalyayı bir sonraki olimpiyatta elde edeceğine inancımız tamdır. Daha önce elde ettiği başarılarının yanına bu olimpiyatta ekleyemediği olimpiyat madalyasını inşallah bundan sonraki olimpiyatta ekleyecektir. Bir kez daha olimpiyatlara gitme başarısını gösteren Nafia kardeşimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA