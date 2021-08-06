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Olimpiyat üçüncüsü Taha Akgül'ün ikinci madalya sevinci Açıklaması - Son Dakika

Olimpiyat üçüncüsü Taha Akgül'ün ikinci madalya sevinci Açıklaması

06.08.2021 16:40
Olimpiyat üçüncüsü Taha Akgül'ün ikinci madalya sevinci Açıklaması, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya alan Taha Akgül, bu madalyanın kendisine moral verdiğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya alan Taha Akgül, bu madalyanın kendisine moral verdiğini söyledi.

Taha Akgül, madalya töreni sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'li Gable Dan Steveson'a çeyrek finalde elenmesinin ardından moralinin çok bozulduğunu ama ikinci olimpiyat madalyasını almanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Altın madalya için Tokyo'ya geldiğini belirten Taha, "Gönül istedir ki buradan altın madalyayla döneyim. İnanın hazırlık sürecinde gereken her şeyi yaptım. Dinlenme, çalışma, beslenme süreci gerçekten dört dörtlük hazırlandım ama 2020'de çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Bu benim 2021 yılında, pandemiden sonraki ikinci büyük müsabakam. İlkinde Avrupa şampiyonu oldum. Geldim buraya olimpiyat üçüncüsü oldum. Genel tabloya bakılırsa güzel bir başarı." dedi.

ABD'li rakibine yenilmesi

ABD'li rakibi karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldığını vurgulayan milli güreşçi, "O da gerçekten çok güzel bir müsabakalar yaptı ve şampiyon oldu. Böyle müsabaka beklemiyordum, kendime yakıştırmadım. İlk defa yenildiğim bir müsabakadan yorulmadan çıktım. Ben yenilsem bile maçın son saniyesine kadar en azından rakibimi de yorar, onu da maçtan yorgun çıkaran bir insanım. Kendim bile zorlanmadım. O kadar maç içinde koptum. Benim gibi tecrübeli sporcuya maçtan kopmak yakışmadı. Madalyasız dönmek de olabilirdi, şükrediyorum. İkinci olimpiyat madalyası oldu. Benim için tarihi ve güzel bir başarı oldu." diye konuştu.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Taha, "Ülkemizdeki yangınları söndürmek için mücadele ederken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Madalyamı onlara armağan ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu felaketler de son bulur. Aldığım madalya tüm milletimizin, herkese armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Altın madalya alan Steveson'ın kendisiyle ilgili "Taha Akgül bu grubun lideri ama yeni biri var" şeklindeki mesajıyla ilgili soruyu yanıtlayan milli sporcu, şunları söyledi:

"Özellikle gelmeden önce de benimle alakalı twitler atmış. İçeride de 'sen benim favori sporcumsun, örnek aldığım sporcusun' dedi. Mayosunu da değişmeyi teklif etti 'olur' dedim. Hatıra kalacak. Başarılı olduğunu biliyordum. Adından söz ettiriyordu. Aslında ona karşı temkinliydim. Tehlikeli olabileceğini biliyordum ama bu kadar kötü yenileceğimi tahmin etmiyordum. O yüzden bana yakışmadı, kendisini tebrik ediyorum."

Artık bir rakiplerinin daha olduğunu vurgulayan Taha, "Sadece Gürcü ve ben değil, artık bir kahraman daha var. Dikkat edeceğiz. Bundan sonra dünya şampiyonamız olacak. Oraya farklı hazırlanacağım. O bizi hedef alıyor, biz de onu hedef alıyoruz. Artık farklı çalışacağım. Rövanşı almak istiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

"Paris olimpiyatlarına çok az kaldı"

ABD'li rakibine yenildikten sonra çok şey düşündüğünü kaydeden Taha, "Kötü yenildim. 'Bronz madalya alsam bile ayakkabıları çıkarayım yerine bırakayım' dedim. Kafamdan çok şey geçti. Madalya alamasam onu yapabilirdim. Yapsam bile bir daha dönüş olmazdı." diye konuştu.

Henüz 30 yaşında olduğunu anlatan Taha, "Paris olimpiyatlarına çok az kaldı. Zaman çabuk geçiyor. 2 sene sonra eleme turları başlayacak. 'Güreşirim' diye düşünüyorum. Bakacağım. Eğer durumumda, performansımda ciddi düşüş olursa, buradaki müsabaka gibi rakiplerime karşı gücüm yetmeme durumu olursa kariyerimi düşünürüm. Yenilgiler bizim için ağır oluyor. Dün ayakkabılarımı çözüp bırakabilirdim. Tarihe geçmiş sporcularız, bu tür yenilgiler bize yakışmıyor. Gerektiği yerde de bırakmak lazım ama ikinci olimpiyat madalyası büyük moral oldu. Devam edeceğiz buna gücümüz var." diyerek sözlerini tamamladı.

ABD'li Stevenson'dan Taha'ya övgü

Çeyrek finalde Taha Akgül'ü yenen ve finalde de Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek altın madalyanın sahibi olan Gable Dan Stevenson ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gürcü güreşçiye ve Taha Akgül'e karşı maç yapmak büyük bir gurur ve harika bir duygu. Küçüklüğümden beri onları izliyorum. Onlara karşı kazanmış olmak bu madalyayı daha da anlamlı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bronz Madalya, Taha Akgül, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat üçüncüsü Taha Akgül'ün ikinci madalya sevinci Açıklaması - Son Dakika Spor


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