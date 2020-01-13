Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (1) - Son Dakika

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Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (1)
6 saat önce
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı eden A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:01 Kaynak: AA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı eden A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a geldi.
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