Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (2) - Son Dakika

Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (2)

6 saat önce

Milli takım oyuncularının karşılanışı İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı eden A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a geldi.

Milli takım oyuncularının karşılanışı İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı eden A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a geldi.

Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (2)

İstanbul, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:07 Kaynak: AA
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