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Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan adını tarihe yazdırmak istiyor - Son Dakika

Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan adını tarihe yazdırmak istiyor

17.06.2021 11:20

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası'nda olimpiyat kotası alan milli karateci Eray Şamdan, olimpiyat oyunlarına ilk kez Tokyo'da dahil olacak karatede, altın madalya kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası'nda olimpiyat kotası alan milli karateci Eray Şamdan, olimpiyat oyunlarına ilk kez Tokyo'da dahil olacak karatede, altın madalya kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Eray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 98 ülkeden 500'e yakın sporcunun mücadele ettiği kalifikasyon turnuvasının kendi adına güzel geçtiğini belirterek, organizasyonun olimpiyatlara gidebilmek için son şans olduğunu söyledi.

Bunun için de kamp ve maç sürecinde elinden gelen çabayı gösterdiğini vurgulayan Eray Şamdan, Fransa'da altın madalya kazanarak süreci iyi bir şekilde tamamladığını kaydetti.

Eray, olimpiyat kotası kazanmasının kendisi için bir başarı olduğunu dile getirerek, "Bunun için çok mutluyum. Rakiplerim çok dişli rakiplerdi, oraya dünyanın en iyi sporcuları geldi. Herkes olimpiyat kotası almak istiyordu. Dünya şampiyonası klasmanında bir turnuvaydı. Stresimi iyi yönettim ve bunu da maça yansıtabildim. Bundan dolayı karşılaşmalarda kendimi iyi hissettim, kendime güvenim tamdı. Bu sayede maçları güzel şekilde geçtim ve altın madalyayı kazandım." diye konuştu.

Kotanın alınmasından sonra daha büyük adımlar atması gerektiğini anlatan Eray Şamdan, olimpiyatlara hazırlık için kamp sürecinin 21 Haziran'da Erzurum'da başlayacağını bildirdi.

"Olimpiyatlar için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağız"

Eray, çok sıkı çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Olimpiyatlar için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağız. Olimpiyatları hem ülkemiz hem de kendimiz için en iyi şekilde sonlandırmak istiyoruz. Gerekli azmi ve çalışmayı ortaya koyacağım. Kamp yoğun geçecek. Olimpiyatlara da az kaldı, antrenörlerimizin direktifleriyle performansımızı artırarak ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda yarışacağı sporcuların 6'sıyla daha önce mücadele ettiğini aktaran Eray Şamdan, tüm rakiplerini analiz ettiğini ve hepsini yenebilecek kapasite olduğunu söyledi.

Eray, en büyük hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getirerek, "Karate olimpiyatlara alınmadan önce bile 'Ben olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum' diyordum. Çok şükür karatenin olimpiyatlara alınması bizim jenerasyona rast geldi. Olimpiyatlarda ilk kez yarışacak sporculardan biri de benim. Bu benim için gurur verici bir şey. Bu hikayeyi en iyi şekilde sonlandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Milli karateci, hem babası Adnan Şamdan'ın karate antrenörü olması hem de kendi ilgisi doğrultusunda 5 yaşında spor hayatına adım attığını, 18 yıldır sporun içinde olduğunu anlattı.

Olimpiyat vizesi almasına babasının da çok sevindiğini dile getiren Eray Şamdan, "Karatenin bundan sonraki olimpiyatlarda olup olmayacağı da belli değil. Bu süreci iyi değerlendirmek istiyoruz. Karate ilk kez olimpiyatlarda olduğu için bu bizim için büyük bir fırsat. İlk şampiyon olmak unutulmaz bir şey, ben bunu başarmak istiyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünya karatesinde veya dünya olimpiyat tarihinde bir ilki başarmak istiyorum. Adımı tarihe kazımak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan adını tarihe yazdırmak istiyor
Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan adını tarihe yazdırmak istiyor
Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan adını tarihe yazdırmak istiyor
Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan adını tarihe yazdırmak istiyor

Eray Şamdan, Olimpiyat, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan adını tarihe yazdırmak istiyor - Son Dakika Spor


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