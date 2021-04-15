Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu - Son Dakika

Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu

15.04.2021 10:05

- Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu Olimpiyat sporcularının sağlığı BURTOM'a emanet Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Japonya'da yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını sebebiyle Temmuz 2021'e ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları'na Bursa'dan katılacak 3 sporcunun isimleri...

- Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu

Olimpiyat sporcularının sağlığı BURTOM'a emanet

BURSA - Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Japonya'da yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını sebebiyle Temmuz 2021'e ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları'na Bursa'dan katılacak 3 sporcunun isimleri belli oldu. Japonya'nın bu yıl her şeye rağmen gerçekleştirmeye kararlı olduğu olimpiyatlar öncesi yapılan seçmeler neticesinde Bursa'dan Grekoromen Güreş Büyükler kategorisinde Kerem Kamal, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve yüzme branşında Berkay Ömer Öğretir Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Olimpiyatlara katılma vizesini kapan sporcuların tüm sağlık hizmetleri ise BURTOM Sağlık Grubu tarafından verilecek.

Bursa Olimpik Hazırlık Merkezi TOHM'da Tokyo Olimpiyatları'na 3 ay kala kampa alınan sporcular hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sporcuların eğitimden beslenmelerine, konaklamadan, sağlık hizmetlerine her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı 7 yıldızlı otel görünümündeki tesislerde sporcular uzman antrenörler eşliğinde çalışıyor.

2020'de yapılması planlanırken pandemi sebebiyle 2021 Temmuz ayına ertelenen olimpiyatlara Bursa TOHM'dan yetişen 3 sporcunun katılmaya hak kazandığını, 2 sporcunun ise durumlarının henüz kesinlik kazanmadığını belirten Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi İl Koordinatörü Serkan İnan, TOHM olarak Bursa'da 7 branşta 105 sporcu ve 15 olimpik kadro sporcu ile hizmet verdiklerini belirterek, bu yıl Tokyo'da yapılacak yaz olimpiyatlarına yüzme, tekvando ve grekoromen güreş dallarına Bursa'dan sporcu sokmayı başardıklarını dile getirdi. İnan ayrıca olimpik kadro sporcuları ve olimpiyat hazırlık merkez sporcularına ücretsiz olarak sağlık hizmeti veren Burtom Sağlık Grubu'na da teşekkür etti.

Burtom Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seyhun Yavuz ise Bursa TOHM'da bulunan birbirinden değerli sporcuların hayatlarının hem ülke hem de kendi adlarına en önemli çağlarında sağlıkları ile ilgili sorumluluğu bizim almamızı istemeleri bizi bir yandan gururlandırırken bir yandan da üstlendiğimiz sorumluluğun önemini bir kez daha ortaya koydu. Bizler elimizde olan tüm imkanları bu çocuklara vermek istedik. Şu anda 120 sporcu çocuğumuz ve olimpiyatlara katılacak sporcu çocuklarımızın sağlığı Burtom Sağlık Grubu'na, bizlere emanet. Umarım hiçbir sağlık problemi ile karşılaşmazlar. Bize bu güveni duyan Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve TOHM Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

İki kurum arasında imzalanan protokolün ardından TOHM Bursa Müdürü Serkan İnan, Burtom Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seyhun Yavuz ile Burtom Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Derya Batmaz Üney'e günün anısına plaket ve çiçek taktim etti.

Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu

Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu - Son Dakika Spor


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