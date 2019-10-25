Olimpiyat yolunda İrem Yaman'dan

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasında kazanan "altın vuruşla" İrem Yaman oldu.

Ankara İsmet Iraz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlanırken, 2. raunda iyi başlayan İrem Yaman bu bölümü 12-9 üstün tamamladı. Maçın son 30 saniyesinde Hatice Kübra İlgün, skoru 13-13 yapınca mücadele altın vuruşa gitti.

Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak olan G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)