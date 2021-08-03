TRT muhabiri, tarihi zafer sonrasında Yasemin Adar'la gerçekleştirdiği röportajda "Bronz ama olsun" ifadesini kullandı. Bu ifade sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, TRT muhabirine tepki yağdı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin Adar, Kazak Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye 'ye kadınlar güreşte ilk madalyasını getirerek tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuza TRT muhabirinin kullandığı ifade tepki çekti.

Son Dakika › Spor › Olimpiyatlar'da tarihi başarıya imza atan Yasemin Adar'a TRT muhabirinden tepki çeken ifade: Bronz ama olsun - Son Dakika Spor

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