Olimpiyatlar için farklı senaryolar gündemde - Son Dakika

Korona virüs pandemisinin 2021'de kontrol altına alınamaması durumunda seyahat kısıtlamalarının sürebileceği ihtimalini değerlendiren Japonya, söz konusu senaryo karşısında ertelenen olimpiyatlar için yurt dışından gelecek atletlere özel ülkeye giriş izni vermeyi planlıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 12 milyon kişiye bulaşarak 545 bin hastanın ölümüne neden olan ölümcül korona virüs pandemisi birçok ülkede etkisini sürdürürken, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ev sahibi Japonya salgında farklı senaryolara hazırlık yapıyor. Japon basınında yer alan haberlere göre 2021'de organizasyonu gerçekleştirmek isteyen hükümet, pandeminin önümüzdeki yaza dek kontrol altına alınamaması durumunda yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilere uygulanan seyahat kısıtlamalarını atletler için istisnai şekilde gevşetmeyi planlıyor. An itibariyle uygulanan ülkeye giriş yasağının 2021'de sürmesi halinde sporcular ve beraberlerindeki ekiplerin yasaktan muaf olması beklenirken, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda dev organizasyon için Japonya'ya gelecek ekiplere seyahat öncesi ve sonrasında PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testi uygulanacağı ifade ediliyor.

SEHAYAT KISITLAMALARI UYGULANIYOR

Covid-19'un yayılımını önlemek üzere Şubat ayından bu yana yabancı ziyaretçilere seyahat kısıtlaması uygulayan Japonya, geçtiğimiz hafta 18 ülkeyi daha giriş yasağı listesine eklemiş, uygulamaya dahil ülke ve bölge sayısı 129'a yükselmişti. Öte yandan Japonya'dan Vietnam'a iş amaçlı seyahatler geçen ay kısmen başlamış, Japonya hükümetinin Tayland dahil çeşitli ülkelerle özel koşullar altında seyahat kısıtlamalarını karşılıklı olarak hafifletmek üzere diplomasi trafiği yürüttüğü gündeme gelmişti.

2021'E ERTELENDİ

Bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ise olimpiyatlarının gelecek yıl da düzenlenememesi halinde iptal edilebileceğini açıklamıştı. Bach, "Bir organizasyon komitesinde 3 ya da 5 bin insanı daima istihdam edemezsiniz. Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz. Sporcuları bilinmezlik içerisinde bırakamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)