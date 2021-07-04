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Olimpiyatlar için Japonya'ya gelen Sırp atletin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Olimpiyatlar için Japonya'ya gelen Sırp atletin korona virüs testi pozitif çıktı

04.07.2021 11:03
Olimpiyatlar için Japonya'ya gelen Sırp atletin korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Japonya Sağlık Bakanlığı, olimpiyatlar için ülkeye gelen Sırp milli takımından bir sporcunun havaalanı karantina istasyonunda yapılan korona virüs testinin pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, olimpiyatlar için ülkeye gelen Sırp milli takımından bir sporcunun havaalanı karantina istasyonunda yapılan korona virüs testinin pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyonla ilişkili bir korona virüs vakası daha doğrulandı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Tokyo'ya ulaşan Sırp milli kafilesinden bir sporcunun Haneda Havalimanı'nda yapılan korona virüs testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Kürek takımının üyesi olan atletin karantinaya alındığı kaydedilirken, sporcuyla birlikte seyahat eden diğer 4 ekip üyesinin de havaalanı yakınındaki bir tesiste gözetim altına alındığı öğrenildi.

Oyunlara hazırlanmak üzere geçtiğimiz ay Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na inen 9 kişilik Uganda milli takımı ekibinden bir kişinin karantina istasyonunda yapılan Covid-19 testinde pozitif sonuç verdiği açıklanmış, ekibin tamamının Japonya'ya gelmeden önce aşılandığı ve uçağa binişten önce yapılan PCR testinde negatif sonuç verdiği duyurulmuştu. Testi havaalanında pozitif çıkan ekip üyesinin karantinaya alındığı belirtilirken, diğer 8 kişinin Osaka'daki eğitim kampına gittiği kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra Osaka'ya giden ekipten bir kişide daha Covid-19'a rastlanması olimpiyatlar kapsamında alınan salgın önleme tedbirlerininin güvenilirliğini tartışma konusu haline getirmişti.

Salgına rağmen geri sayım sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunurken, Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 805 bin 917'ye yükselmiş, ölü sayısı da 14 bin 855 olmuştu. - TOKYO

Koronavirüs, Japonya, Milli, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyatlar için Japonya'ya gelen Sırp atletin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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