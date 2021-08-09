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Olimpiyatlara Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular damga vurdu - Son Dakika

Olimpiyatlara Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular damga vurdu

09.08.2021 15:11
Olimpiyatlara Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular damga vurdu, System.String[]

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Eczacıbaşı Dynavit'in sporcuları gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Eczacıbaşı Dynavit'in sporcuları gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Korona virüs pandemisi dolayısıyla geçtiğimiz yıl ertelenerek, 2021 yazında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda voleybol branşı çekişmeli maçlara sahne oldu. Birçok yıldız oyuncunun karşı karşıya geldiği mücadeleler nefes keserken, dünyanın dört bir yanından voleybolseverler organizasyonu ilgiyle takip etti.

Tarihinde bir ilke imza atarak olimpiyatları 5. sırada tamamlayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, Hande Baladın 44 atak, 8 blok ve 3 servis sayısıyla toplamda 55 sayı elde etti. Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanlarından Simge Aköz de servis karşılaması ve defansıyla topun yere düşmemesinde önemli rol oynadı.

Turuncu-beyazlıların bir diğer kaptanı Tijana Boskovic ise aldığı 192 sayıyla turnuvada fırtına gibi esti. Takımı Sırbistan ile bronz madalya kazanan ve turnuvanın en iyi pasör çaprazı seçilen Boskovic, olimpiyatlarda en skorer isim olurken, en iyi servis kullananlar arasında da ikinci sırada yer aldı. Eczacıbaşı ile yeni bir sayfa açan yıldız pasör Maja Ognjenovic de en iyi pasör sıralamasında ikinci olarak turnuvayı tamamladı.

Öte yandan olimpiyat şampiyonu Amerika takımında yer alan genç pasör çaprazı Jordan Thompson, grup aşamasında geçirdiği talihsiz sakatlığa kadar takımını sırtlarken, 66 atak, 9 blok ve 3 servis sayısıyla madalyaya uzandı.

-İHA-

Olimpiyatlara Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular damga vurdu
Olimpiyatlara Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular damga vurdu
Olimpiyatlara Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular damga vurdu
Olimpiyatlara Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular damga vurdu

Koronavirüs, Olimpiyat, voleybol, Tokyo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Olimpiyatlara Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular damga vurdu - Son Dakika


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