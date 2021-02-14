Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar - Son Dakika

Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar

14.02.2021 10:34

- Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkarak tarih yazan Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi.

- Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar

Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

MERSİN - Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkarak tarih yazan Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi. Günde çift idman yaparak Haziran ayında yapılacak olan ve olimpiyat kotası alınacak Avrupa Şampiyonasına hazırlanan altın kızlar, burada da kota alarak olimpiyatlara giden ilk Türk Milli Takımında yer almak istiyor.

Kasım ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde eden Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, şampiyon olarak ilk kez bu şampiyonada altın madalya kazanmıştı. Önümüzdeki dönemde yapılacak şampiyonalar için Mersin'de kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, haziran ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda derece elde edip, olimpiyat kotası almak istiyor. Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalara başlayan sporcular, önce mart ayı sonundaki Sofya Dünya Kupası ardından 9-14 Haziran'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde hedefinde. Antrenör Ekin Güler önderliğinde günde çift idman yapan olan sporcular, gelecek için umut veriyor.

"Mutluluktan hüngür hüngür ağlıyorduk"

Takım ve çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Antrenör Ekin Güler, 3 gündür kampta olduklarını söyledi. 2 hafta Mersin'de kampta olacaklarını ifade eden Güler, "Antrenmanlarımıza başladık. Mart ayında yapılacak Sofya Dünya Kupası'yla sezonun ilk yarışmasında yarışacağız. İnşallah orada da güzel bir açılış yaparız diye umut ediyorum. Tabi asıl hedefimiz haziran ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak. Çünkü orada alınacak sonuçlarla olimpiyat kotası alınacak. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor, günde çift antrenman yapıyoruz. 2 ay önce Avrupa şampiyonu olduk. Zaten birinci olduğumuzu öğrendiğimizde hepimiz mutluluktan hüngür hüngür ağlıyorduk. Çünkü gerçekten bir ilki başardık ve orada İstiklal Marşımızı okutmak herkesin hayaliydi. Biz bu hayali gerçekleştirdik. Bu yüzden çok mutluyuz, çok gururluyuz" şeklinde konuştu.

"Şimdi hedef olimpiyatlar"

Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Güler, "Bu şekilde yolumuza devam etmek için çalışmalarımıza devam ediyor. Şimdi hedef olimpiyatlar. Buraya da gitme ihtimalimiz var. Biz Avrupa Şampiyonasından döndükten sonra serilerimizi geliştirdik, yeni şeyler ekledik, daha zor daha kaliteli gözüküyoruz. Şu anda rakiplerimizle eş değer durumdayız diye düşünüyorum. Yeni hareketlerimizi oturtma sürecindeyiz diyebilirim. Performanslarımızı bir üst seviyeye çıkarmak için bu kamplarımızı yapıyoruz. Bence şansımızın olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Şampiyon olduğumuzda çok karmaşık duygular içerisindeydik"

Takım kaptanı Duygu Doğan ise kampa yeni başladıklarını kaydederek, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Tam gaz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarı sayesinde daha çok motive şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şampiyona bizim için çok güzel oldu. Ülkemize altın madalya ile döndüğümüz için mutluyuz ve gururluyuz. Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekten çok çalıştık ve bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İstiklal Marşımızı orada okuttuğumuz için ayrı bir gururluyuz. Birinci olduğumuzu duyduğumuzda önce bir şaşırdık. Madalya bekliyorduk ama birincilik bizim için biraz sürpriz oldu. Öncelikle o anda çok karmaşık duygular içerisindeydik. Azerbaycan ile kıyasıya bir mücadele verdik. Biz hep 2. ya da 3. olacağımızı düşündük. Şampiyon olacağımızı tahmin etmemiştik. Sonrasında bizim şampiyon olduğumuz açıklanınca olduğum yerde kalakaldım. Gerçekten çok mutlu oldum. Bir anda herkes ağlamaya başladı. Bizim için güzel bir an oldu. Şaşkınlığımız gittikten sonra güzel bir şekilde kutladık" diye konuştu.

"Olimpiyatlara giden ilk Türk takımı olmak istiyoruz"

Yeni yılın ilk yarışmasına hazırlandıklarını vurgulayan Doğan, "Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Serilerimizin zorluk derecelerini arttırmaya başladık. Avrupa Şampiyonası'ndan daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi planlıyoruz. Daha zor serilerle geri geleceğiz. En büyük hedefimiz daha çok puan almak olacak. Daha temiz yarışarak, rakiplerimizi eleyip, kota alarak, yine bir ilki başarmak istiyoruz. Yani olimpiyatlara giden ilk Türk Milli takımında yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eve döndüğümüzde şampiyon olduğumuzu anlamaya başladık"

Milli sporcu Nil Karabina da Mersin'e 2 haftalık bir kampa geldiklerini belirterek, "Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Günde 6-7 saat çalışıyoruz, bazen 8 saat çalışıyoruz. Antrenmanlarda sürekli serilerimizi tekrar ediyoruz. Serileri de zorlaştırdığımız için onları oturtmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası öncesi bir hedefimiz vardı ama tabi birincilikte beklemiyorduk. İlk duyduğumuzda inanamadık. Otele gittiğimizde halen olayın farkında değildik. Eve döndüğümüzde artık anlamaya başladık. Tarif edilemeyecek duygular yaşadık ve çok güzeldi. Beni tanıyan herkes arayarak, mesaj atarak tebrik etti. Herkes desteklerini bize gösterdi. Şu an artık önümüze bakıyoruz. Serileri zorlaştırarak, puanları yükselttik. Güzel bir şekilde yarışırsak, olimpiyat için şansımız var" şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar
Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar
Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar
Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar - Son Dakika Spor


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