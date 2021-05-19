Olimpiyatlara hazırlanan Filistinli sporcular Sancaktepe'de misafir edildi - Son Dakika

Olimpiyatlara hazırlanan Filistinli sporcular Sancaktepe'de misafir edildi

19.05.2021 16:34
Olimpiyatlara hazırlanan Filistinli sporcular Sancaktepe'de misafir edildi, System.String[]

Sancaktepe, olimpiyat oyunlarına hazırlanan Filistin Tekvando Milli Takımı'nın sporcularını misafir etti. Ev sahipliğini yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Spor evrensel bir değer. Spor aslında dünyada barışın sağlanmasında da toplumların milletlerin birleşmesi noktasında da ortak bir değer olarak kabullenmesi gerekir" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Ürdün'de yapılacak Asya Olimpiyat seçmelerine ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Filistin'li tekvandocuları ziyaret etti.

Teknik Sorumluluğunu Türk Antrenör Mehmet Bahtiyar'ın yaptığı Filistin tekvando milli takımını erkeklerde Ahmet Bahlool ve kadınlarda Layan Jaber temsil edecek. 20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında Amman-Ürdün'de yapılacak olan Tekvando Asya Olimpiyat seçmesine katılacak olan sporcular seçmeleri kazanması halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filistin'i temsil edecekler.

"FİLİSTİN HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

İlçede ağırlanan Filistin Tekvando Milli Takımı'nın sporcularını ziyaret eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü "Kardeş ve dost ülke Filistin'imizin tekvando Milli takımını Sancaktepe'de misafir ettik. Spor evrensel bir değer. Spor aslında dünyada barışın sağlanmasında da toplumların, milletlerin birleşmesi noktasında da ortak bir değer olarak kabullenmesi gerekir. Filistin devlet olarak, millet olarak uluslararası tüm müsabakalarda milli takımlar düzeyinde temsil edilmesi, temsil hakkının verilmesi ve tanınması bizler içinde, Filistin halkı için de çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Olimpiyatlara hazırlanan Filistinli sporcular Sancaktepe'de misafir edildi

"UMARIM FİLİSTİN HALKINA MORAL OLURLAR"

Açıklamasının devamında "Bugün burada Sancaktepe'de sporcularımız ile müsabakalar yapmaları antrenmanlar yapmaları tesislerimizi tanımaları ve Sancaktepe'de misafir etmemiz bizler adına da mutluluk verici" diyen Başkan Döğücü, "Filistin'den gelen sporcu kardeşlerimiz adına da Türkiye'yi tanımaları ve Türkiye'deki sportif faaliyetlere de şahitlik yapmaları da ayrı bir güzellik. Umarım hem Umman'da hem de Tokyo'da elde edecekleri başarılar ile şu anda İsrail tarafından mülklerine el konulan, ibadet ederken çoluk çocuk demeden saldırıya uğrayan, Müslüman aleminin ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa'ya gitmelerini engel olunan Filistin halkına bir nebze olsun moral olurlar" şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara hazırlanan Filistinli sporcular Sancaktepe'de misafir edildi

"AMACIMIZ BAYRAĞIMIZI HER YERDE GÖSTERMEK"

İsrail'in saldırısıyla Türkiye'ye geldiklerini belirten Ahmet Bahlool, "Ailem ve sevdiklerim için çok korkuyorum. Hepinizden onlar için dua etmenizi istiyorum. Buradaki amacımız şampiyon olup bayrağımızı her yerde göstermektir" diye konuştu.

Sporcu Layan Jaber ise "Ailem zor durumda. Arkadaşım şehit oldu. Bir tanesi de yaralandı artık derdini bile anlatamıyor. Çok zor durumdayız. Ama Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. İnşallah şampiyon olup Türkiye ve Filistin bayrağını birlikte kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIN SPOR YAPMASINI BİLE ENGELLİYORLAR"

Bir buçuk sene Filistin'de tekvando eğitimi verdiğini söyleyen Antrenör Mehmet Bahtiyar, Daha sonra İsrail'in vize vermemesiyle geri dönmek zorunda kaldığını belirtti. Bahtiyar şu şekilde konuştu: "İsrail orada çocukların spor yapmalarını bile ciddi anlamda engelliyor. Filistinli kardeşlerimize ciddi anlamda zulüm ediyor. Oraya gidip görünce buna daha iyi şahit oldum. Bizim gördüğümüzden daha fazla eziyet var orada. Müsabakalara hazırlanmak istiyoruz çünkü spor sosyolojik açıdan ülkeler arasındaki güç gösterisinde bir araç haline geldi. Amacımız Filistin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırıp gücünü göstermek. Biliyorsunuz Filistin imkansızlıklar içinde. Şeyma Döğücü hanıma sporcularımıza bulunduğu destekten dolayı çok teşekkür ederim."

Olimpiyatlara hazırlanan Filistinli sporcular Sancaktepe'de misafir edildi

Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olimpiyatlara hazırlanan Filistinli sporcular Sancaktepe'de misafir edildi - Son Dakika


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