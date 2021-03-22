Olimpiyatlara hazırlanan ünlü sörfçü, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Salvador Sörf Federasyonu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi temsil eden büyük bir atlet aramızdan ayrıldı. Yakında görüşürüz büyük savaşçı. El Salvador yasta" ifadeleri yer aldı. Uluslararası Sörf Birliği de Diaz için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

22 yaşındaki Diaz'ın cuma günü antrenman yapmak üzere El Tunco'daki evinin yakınlarında suya girdiği, daha sonra da yıldırım çarptığı belirtildi. Acil durum servisi kendini kumsalda hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İspanyol gazetesi AS, hava durumunun aniden değiştiğini ve kumsaldakileri hazırlıksız yakaladığını ifade etti.

DÜNYA SÖRF OYUNLARINA HAZIRLANIYORDU

Diaz, Tokyo Olimpiyatları için ön eleme görevi görecek olan Uluslararası Sörf Birliği Dünya Sörf Oyunları'na hazırlanıyordu.