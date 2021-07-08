Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi

Tokyo 2020 olağanüstü hal şartlarında yapılacak. Japon Hükümeti, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 22 Ağustos'a kadar acil durum ilan etti.
Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 2021 yazında da eski atmosferinden uzak olacak.
Ev sahibi Japonya, artan virüs vakalarının ardından 12 Temmuz'dan 22 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etti.
Salgın tedbirleri, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2020'yi de kapsayacak.
Japonya'nın OHAL ilanından sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo 2020 hakkında henüz açıklama yapmadı.
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