Olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyecek - Son Dakika

Olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyecek

20.03.2021 19:36
Olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyecek, System.String[]

Pandemi yüzünden bir yıl ertelenen ve önümüzdeki yaz Tokyo'da gerçekleştirilecek olan Olimpiyatlara salgının devam etmesi nedeniyle Japonya dışından seyirci alınmayacağı belirtildi.

Pandemi yüzünden bir yıl ertelenen ve önümüzdeki yaz Tokyo'da gerçekleştirilecek olan Olimpiyatlara salgının devam etmesi nedeniyle Japonya dışından seyirci alınmayacağı belirtildi. Karar, tarihte bir ilk.Dünyanın en büyük spor etkinliği olan Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları, bu yıl yabancı seyircinin katılımı olmadan düzenlenecek. Önümüzdeki yaz Japonya'da yapılacak olan Olimpiyatların yerel organizatörleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) ve Japon hükümet temsilcileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra hala devam etmekte olan koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yaz yurt dışından Japonya'ya misafirlerin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, Japonya'da ve diğer ülkelerde durumun hala oldukça zorlu olduğu belirtilerek, "Pandemi nedeniyle yurt dışından misafirlerin Japonya'ya seyahatinin çok büyük bir ihtimalle mümkün olamayacağı" kaydedildi. Organizatörler, bu tarihi kararla, halihazırda bilet edinmiş olanlara bir netlik sunmayı ve seyahatlerini yeniden planlama olacağı vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Bir kez daha ertelenmeyecek

Söz konusu kararı almanın kendileri için de kolay olmadığını vurgulayan yerel organizasyon ekibinin yöneticisi Seiko Hashimoto, diğer yandan bütün katılımcılar için güvenli bir atmosfer yaratabilmek adına kararın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

2020 yazı için planlanan Olimpiyatlar pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmişti. Devam eden pandemiye rağmen bu yıl 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenmesi öngörülen etkinlik, Japon kamuoyunda eleştirilere neden oluyor. Güncel bir kamuoyu yoklaması, halkın çoğunluğunun Olimpiyatların iptal edilmesi ya da bir kez daha ertelenmesinden yana görüş bildirirken, IOC ve Japon organizatörler iki seçeceğin de söz konusu olamayacağını belirtmişti.

Olimpiyatların ertelenmesi nedeniyle doğan zarar ve halihazırda olukça yüksek olan etkinlik masraflarına bir de gerekli hijyen ve önlemlere yönelik konsept giderlerinin eklenmesi, bütçenin 1,64 Trilyon Yen'e (12,55 milyar Euro) çıkmasına neden oldu. Bu rakamın tarihin en yüksek Olimpiyat bütçesi olabileceği belirtiliyor.

Olimpiyat tarihinde bir ilk

Yurt dışından misafir kabul etmeme kararına Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) tepki geldi. Amerikan Olimpiyat Ekibi karardan duyduğu hayal kırıklığını ifade ederek, Amerikan sporseverlerin bizzat yerinde müsabakalara katılmasına imkan verecek bir yolun bulunmasını umduklarını kaydetti.

Söz konusu kararın, Olimpiyat tarihinde bir ilk olduğu belirtiliyor. İspanyol Gribi'nin dünyayı etkisi altına aldığı 1920 yılında dahi yurt dışından seyirciler Anvers'teki müsabakalara kabul edilmişti.

AFP/ SÖ,ET

(c)

Olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyecek

Amerika Birleşik Devletleri, Olimpiyat, Pandemi, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyecek - Son Dakika


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