Olimpiyatlarda Alacağımız Madalyalar Bizi Dünyada İlk 5'e Sokar"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judoda amaçlarının dünyada ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu söyledi.

SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judoda amaçlarının dünyada ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu söyledi.



Antalya Judo Grand Prix 2019 müsabakalarını takip eden Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu branşta Türkiye ve Antalya'nın önemli bir marka haline gelmeye başladığını belirtti.



Huysuz, 2018'de Antalya'da 5 uluslararası etkinlik ile seminer düzenlediklerini anımsatarak, uluslararası judo camiasının turizmin başkenti Antalya'yı tesislerinin kalitesi ve doğal güzellikleri nedeniyle tercih ettiğini kaydetti.



"Dünyada bütün sporcular Antalya'daki turnuvalara katılmak istiyor." diyen Huysuz, Dünya Judo Fedarasyonu'nun da buradaki organizasyonlardan çok memnun olduğunu ve bu nedenle sürekli takdir topladıklarını aktardı.



Judo sporunu yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini anlatan Huysuz, "Judonun tabana yayılması amacıyla başlattığımız bir proje ile 20 okula 500 judo giysisi ile birer minder alımını gerçekleştirdik. Bu projeyi 81 ilde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın da önemli desteklerini alıyoruz. Çocukların judoyu sevmesini, spor kültürünü öğrenmesini amaçlıyoruz. Tabandan bunu aşılayabilirsek, judoda başarılı sporcular yetiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.



"110 bin lisanslı sporcumuz var"



Judoda her geçen gün sporcu sayısının arttığına işaret eden Huysuz, "110 bin lisanslı sporcumuz var. Müsabakalara aktif olarak katılan ise 25 bin sporcumuz mevcut. İki yıl önce bu rakam 16 binlerdeydi. Sporcu kalitemizi de her geçen gün arttırıyoruz. Daha çok çocuğa, gence dokunarak spor kültürünü oluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.



Judoda 2018 yılının oldukça başarılı geçtiğine dikkati çeken Huysuz, şöyle konuştu:



"Başarı merdivenlerini yavaş yavaş ama emin adımlarla tırmandık. Dünyanın şu an en başarılı 10, Avrupa'nın ise en başarılı 6 ülkesi arasındayız. Judoda amacımız dünyada ilk 5 ülke arasına girmek. Olimpiyatlarda alacağımız madalyalar bizi dünyada ilk 5'e sokar. Bu yolda sistematik bir şekilde çalışıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz. 2018'de sporcularımız 201 uluslararası madalya aldılar. Tarihimizde ilk defa bu kadar madalya kazandık. Bu madalyaların 32'si dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları'nda alındı. Uluslararası turnuvalardaki başarılarımız her yıl artacaktır."



Huysuz, Türkiye'de judonun önünün açık olduğunu ve önemli derecelerin her yıl artarak devam edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakanlık, İneğinin Arkasından Gözyaşı Döken Nine İçin Harekete Geçti

Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı

Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı - Edirne/kırklareli/

İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek