- Olimpiyatlarda çeyrek finalde elenen Esra Yıldız'ın ailesini milletvekili Açıkgöz teselli etti

NEVŞEHİR - Tokyo 2020'de milli boksörümüz Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda Finlandiyalı Mira Potkonen'e çeyrek finalde kaybetti. Milli boksörün olimpiyatlardan elenmesinin ardından Nevşehir'de bulunan ailesini Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz teselli etti.

Kokugikan Arena'daki çeyrek final maçında Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşılaştı. Esra Yıldız'ın ailesi, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve sporcular maçı Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde takip etti. Esra Yıldız'ın müsabakasının başından sonuna kadar büyük bir heyecan ile takip eden annesi Selma Yıldız müsabaka sonrasında maçı kaybetmesi sonrasında büyük üzüntüye boğuldu.

Müsabakayı Esra Yıldız'ın ailesi ile birlikte izleyen Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Esra Yıldız'ın çeyrek finalde olimpiyatlara veda etmesinin ardından ailesini teselli etti. Milletvekili Açıkgöz, "Bizim için Esra kızımızın orada bulunması en büyük şereftir. Biz sizden razıyız. Rabbim de sizden razı olsun. Milli formamızı orada giymesi bile bizim için çok büyük mutluluk. Yaşı daha genç. Olimpiyat şampiyonu olacak, dünya şampiyonu olacak, biz Esra Yıldız ile gurur duyuyoruz" dedi.