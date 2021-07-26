Dünyanın gözünü çevirdiği 2020 Tokyo Olimpiyatları'na basketbolcu robotun parmak ısırtan performansı damga vurdu.
Ajansspor'un haberine göre; olimpiyatlarda karşı karşıya gelen ABD- Fransa maçının devre arasında parkeye çıkan basketbolcu robot "Cue 3", mesafe tanımadan attığı 3 basketiyle seyircilerden tam not aldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi sosyal medya hesabında da paylaşılan "Cue 3" adlı robot, boyalı alan; çizginin gerisi ve orta alanda 3 başarılı atış gerçekleştirdi. Toyota'nın ürettiği 2.08 boyundaki robot Cue'nin performansı seyircileri adeta büyüledi.
Son Dakika › Spor › Olimpiyatlarda gündem olan basketbolcu robot! Attığı her atış basket oldu - Son Dakika Spor