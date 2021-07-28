Olimpiyatlarda madalya mücadelesi 7'den 70'e sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden en genç ve en yaşlı sporcu arasında 54 yaş farkı bulunması göze çarptı.

Olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında ev sahibi Japonya'nın 13 yaşındaki sporcusu Momiji Nishiya'nın altın madalya kazanması, olimpik atletlerin yaşlarını gündeme getirdi.

12 yaşındaki Suriyeli masa tenisi oyuncusu Hend Zaza, Tokyo'daki olimpiyat oyunlarının en geç sporcu oldu, ilk turda elendi.

Modern tarihin en geç madalya kazanan olimpik atleti ise 1896 Atina Yaz Olimpiyatlarında paralel barda takımının bronz madalya kazanmasına katkıda bulunan 10 yaşındaki Yunan cimnastikçi Dimitrios Loundras olarak biliniyor.

Tarihin en yaşlı olimpik sporcusu 72 yaşındaki İsveçli atıcı Oscar Swan ise, 1920 Antwerp Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Tokyo 2020'de en yaşlı atlet, Avustralyalı binici Mary Hanna oldu, ama madalya kazanma başarısı gösteremedi.

Tokyo Olimpiyatları'nın diğer genç sporcuları, Büyük Britanyalı 13 yaşındaki kaykaycı Sky Brown ve 14 yaşındaki atlama sporcusu Çinli Quan Hongchan 10 metre platform kategorisinde 4 Ağustos'ta yarışacak.