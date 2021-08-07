Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya

Milli karateci Uğur Aktaş'ın bronz madalya kazanmasıyla Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya sayısını 13'e yükselti ve 12 madalya kazanılan 1948 Londra Olimpiyatları'nı geride bırakarak rekor kırdı.

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