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Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama - Son Dakika

Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama

29.07.2021 10:59
Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Bursa'ya ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak tarih yazan Büyükşehir Belediyespor'lu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, havalimanında ve Bursa'da coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Bursa'ya ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak tarih yazan Büyükşehir Belediye spor'lu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, havalimanında ve Bursa'da coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanarak bir ilki başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, yurda döndü. İstanbul'da havalimanında başta ailesi olmak üzere Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve kulüp yöneticileriyle birlikte kalabalık bir grup tarafından karşılanan milli sporcu, çiçekler, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde çıkışa geldi. Büyük bir coşkunun yaşandığı karşılamada, Bursa'ya ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Hatice Kübra İlgün sevincini ailesi ve karşılamaya gelen kalabalıkla paylaştı.

İlgün: "Mutluyum ve gururluyum"

Havalimanında duygularını dile getiren Hatice Kübra İlgün, Türkiye'ye böyle bir başarıyı armağan ettiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. İlgün, "Altın madalyaya çok yaklaşmıştım ama nasip buymuş. Olimpiyatlara giderken hep Türk bayrağıyla ringde tur atmayı hayal ediyordum. Bu da bronz maçına nasipmiş. Bu başarıyı ülkeme armağan ettim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Federasyon Başkanımıza, teknik direktörümüze, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, kulüp yöneticilerine, antrenörlerimize, aileme, beni destekleyerek dua eden herkese armağan olsun. Bu başarının asıl mimarı ailemdir. Annemin ve sevdiklerimin dualarıyla ayaktayım. Mutluyum ve gururluyum" dedi.

Hatice Kübra İlgün'ün annesi Selvi İlgün ise, "Buralara gelmesini istiyorduk, bekliyorduk. Çok şükür. Nasipten ötesi yokmuş. Bu madalyayı Türkiye'ye getirdiği için kızıma teşekkür ediyorum. Hocalarına da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başarılı sporcuya daire hediye edildi

Daha sonra Bursa'ya geçen Hatice Kübra İlgün, Tarihi Belediye Binası önünde kendisini bekleyen genç sporcuların alkışları arasında araçtan inerek Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından karşılandı. Başarılı sporcuyu Büyük Salon'da kabul eden Başkan Alinur Aktaş, özel bir başarı elde eden Hatice Kübra İlgün'ü yönetmelikle daha önceden belirlenen para ödülü yerine daire hediye ederek taltif edeceklerini belirtti.

Aktaş: "Yıllardır arzu ettiğimiz heyecanı Hatice Kübra ile yaşadık"

Bursa olarak ayrı heyecan ve bir ilki yaşadıklarını aktaran Başkan Alinur Aktaş, bu sonucu daha önceden tahmin ettiklerini, buna dair heyecan taşıdıklarını ifade etti. Hatice Kübra İlgün'ün bu yöndeki isteğinin farkında olduklarını anlatan Başkan Aktaş, "Hatice Kübra İlgün, Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak bizim göğsümüzü kabarttı. Bursa'ya bir ilki yaşattı. Bursa'da şuana kadar hiçbir sporcu olimpiyatta derece elde etmemişti. Hatice Kübra İlgün'ü, hocalarımızı, kulüp yöneticilerini, ailesini yürekten kutluyorum. Bundan sonraki organizasyonlarda da göğsümüzü kabartacak başarılar elde edecektir. Yıllardır arzu ettiğimiz bu heyecanı Hatice Kübra ile beraber yaşamış olduk" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olan Hatice Kübra İlgün'den şehir ve kulüp olarak daha çok beklentileri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, Hatice Kübra'nın bu başarısının genç sporculara da örnek olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, "Hatice Kübra'yı yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün de ne kadar hayırlı işler yaptığını görmüş olduk. Bir taraftan çocuklarımızın sporla uğraşmasını sağlarken, diğer taraftan kabiliyetli gençlerin ulusal ve uluslararası alanda başarı elde etmesi için altyapı oluşturuyoruz. 22 ayrı branşta hizmet veriliyor. Önemli başarıları farklı spor dallarında elde etmemiz mümkün. Bunun en güzel örneği de Hatice Kübra İlgün'dür" şeklinde konuştu.

Hedef 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya

Tokyo Olimpiyatları öncesinde olimpiyatlara giderek madalya ile dönmenin sözünü kendi kendine verdiğini anlatan Hatice Kübra İlgün, "Altın madalyaya da çok yakındım. Ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Bunlardan ders çıkartmak gerekiyor. Ülkemin ve Bursa'nın bu madalyaya ihtiyacı vardı. Ülkeme, şehrime ve sevdiklerime bu başarıyı kazandırdığım için mutluyum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı getiririm" cümlelerine yer verdi - BURSA

Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama
Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama
Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama
Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama
Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama
Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama
Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama

Büyükşehir Belediyespor, Hatice Kübra İlgün, Tokyo, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün'e coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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