Son Dakika Haberleri: "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"
Son Dakika Spor Haber

"Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

54 dakika önce

RS: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu Dilara Uralp, "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadesini kullandı.

RS: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu Dilara Uralp, "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadesini kullandı.

Dilara Uralp, İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanan milli sporcu, "Öncelikle hayatımda ilk defa bir Dünya Şampiyonası'nda altın gruba kaldım ve 106 kişi arasında yarışı 36. sırada tamamlayarak en iyi derecemi yapmış oldum. 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota yarışı olan bu şampiyonada ülkem adına kotayı aldığım için de çok mutluyum. Bundan sonra olimpiyatlar için sıkı çalışmaya devam edeceğim. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Şampiyonası, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diagne'den Fatih Terim paylaşımı
Ronaldo'dan kafa karıştıran emeklilik açıklaması! Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi Nani, Orlando City tarihine geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:33:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]