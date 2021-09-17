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Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı - Son Dakika

Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı

17.09.2021 12:04
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İlk kez olimpiyatlarda yer alan karate branşında Türkiye'nin 4 madalya kazanması çocukların ve gençlerin karateye olan ilgisini artırdı.

İlk kez olimpiyatlarda yer alan karate branşında Türkiye'nin 4 madalya kazanması çocukların ve gençlerin karateye olan ilgisini artırdı. Manisa'ya karateyi 21 yıl önce getiren Manisa Mesir Karate Spor Kulübünün girişimleriyle yaklaşık 2 buçuk ay önce spor branşı olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine dahil olan karateciler de başarıdan başarıya koşuyor.

Manisa'da 2000 yılında merhum Murat Eşsiz tarafından kurulan ve Manisalıları karate sporuyla tanıştıran Mesir Karate Spor Kulübü yıllardır elde ettiği başarılara yenilerini eklemeye devam ediyor. Karatenin olimpiyatlarda ilk kez yer almasının ardından çocuk ve gençlerin de ilgisinin arttığı spor dalı, Mesir Karate Spor Kulübü'nün antrenörü Ali Eşsiz'in girişimleriyle Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine 2 buçuk ay önce dahil edildi. Yaklaşık 2 buçuk aylık süreçte katıldıkları 3 turnuvada 30 madalya, 3 kupa kazanan ve bir milli sporcu çıkaran Manisalı karatecilerin hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyatlarda milli forma altında madalya kazanabilmek.

İki buçuk ayda 30 madalya 3 kupa 1 milli sporcu çıktı

Manisa'da 15 yıldır karateyle ilgilenen ve Manisa'nın karatedeki ilk milli sporcusu olan Manisa Mesir Spor Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Antrenörü Ali Eşssiz, "Kulübümüz 2000 yılında babam tarafından kuruldu ve Manisa'ya karateyi getiren kişi oldu. İlk milli sporcuyu çıkaran kulüp oldu. İlk milli sporcu da ben oldum. Kulübümüzde 10 tane milli sporcumuz var. Yakın zamanda uluslararası ve milli sporcularımız çıkıyor. Türkiye derecelerimiz var. Haziran ayında Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine alındık. Karate branşı eklenmiş oldu. İlk tecrübemiz Şanlıurfa'da Ümit Genç Türkiye Şampiyonası oldu. 1 altın 2 bronz madalya aldık. Aynı zamanda bir öğrencimiz de Finlandiya'da Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etti. Bu şekilde devam ediyoruz. 30 madalyamız ve 3 kupamız oldu 2 buçuk aylık süreçte bir de milli sporcu çıkardık." dedi.

Olimpiyatlar karateye olan ilgiyi artırdı

Jimnastik ve atletizm gibi karatenin de temel bir spor olduğunu kaydeden Eşsiz, "Hem sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtulmak hem de temel bir spor dalı olan karateyi herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Hem kendilerini savunabilecekler hem de bu spor dalında başarılı olabilirler. Yetenekli sporcularımızı Mesir Karate Spor Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne bekliyoruz. Olimpiyatlar sonrası ilgi daha da yoğunlaştı. Olimpiyatlarda en çok madalyayı karate branşında aldık. 4 madalya aldık. 1 gümüş 3 bronz madalya kazandık. Bundan sonra karateye olan ilgi daha da arttı. Bu kadar madalya kazanması hem bizi gururlandırdı hem de velilerin çocuklarını bu spor dalına yönlendirmesine neden oldu. Bu başarıların giderek daha da artacağına inanıyorum. Önümüzdeki olimpiyatlarda daha çok madalya kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Bu spor bana disiplin ve özgüven kattı"

Karateyi 9 yıldır yapan Türkiye şampiyonu 19 yaşındaki Nurbade Biber, "Bu sporu yaklaşık 8-9 yıldır yapıyorum. Çeşitli uluslararası ve Türkiye derecelerim var. Son olarak Şanlıurfa'da yapılan Ümit Genç U21 Kategorisinde 55 kilogramda Türkiye birincisi oldum. Bu spor bana disiplin ve özgüveni kattı. Spora küçük yaşlarda başlamalarını tavsiye ederim. Bu spor dalıyla kendilerini koruma açısından oldukça yararlı. Karateye kursun afişini görerek kendi isteğimle başladım" dedi.

"En büyük hedefim olimpiyatlar"

10 yıldır karate sporuyla ilgilenen 18 yaşındaki Sümeyye Teke ise şunları söyledi: "Yaklaşık 9-10 yıldır bu sporu yapıyorum. Şanlıurfa'daki Türkiye Şampiyonası'nda U21 68 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldum. Önümüzde Türkiye Büyükler Şampiyonası var. Orada Türkiye şampiyonu olup seçmelere katılarak Dünya Şampiyonası gitmek. En büyük hedefim ise olimpiyatlar." - MANİSA

Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı

Büyükşehir Belediyespor, Milli Sporcu, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı - Son Dakika Spor


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