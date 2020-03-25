"Olimpiyatların ertelenmesine hazırlıklıydık" - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Olimpiyatların ertelenmesine hazırlıklıydık' - Son Dakika Spor

"Olimpiyatların ertelenmesine hazırlıklıydık"

6 saat önce

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan cimnastikçiler Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evlerinde devam ediyor.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan cimnastikçiler Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evlerinde devam ediyor.


Milli cimnastikçiler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenmesini değerlendirdi.


Ahmet Önder AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatların ertelenmesinin kendilerini üzdüğünü çünkü psikolojik olarak oyunlara hazır olduklarını söyledi.


Bu nedenle moral ve motivasyonlarının etkilenmesine rağmen hep pozitif düşünmeye devam edeceklerini kaydeden Ahmet Önder, şöyle konuştu:


"Çalışacak bir yılımız daha var, antrenmanlarımıza bir yıl daha devam edip, 2021'e daha hazır bir şekilde gidebiliriz. Bu süreci iyi bir antrenman programıyla en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Böyle bir süreçte olimpiyatlara hazılanmak neredeyse imkansızdı. Pes etmek yok. Böyle bir karar için hazırlıklıydık, önümüzdeki süreci iyi değerlendirip, ülkemiz için en iyisini yapmaya çalışacağız."


"Madalya hedefim değişmedi"


Ferhat Arıcan da bu kararın beklendiğini, bu şartlarda her şeyden önemlisinin sağlık olduğunu söyledi. Olimpiyatların ertelenmesine rağmen sağlıktan öte bir şeyin olmadığı ifade eden Ferhat Arıcan, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Kişisel olarak madalya adayıydım, değişen bir şey olmadı. Daha güçlü şekilde hazırlanacağız bu sefer. Sporun dışında sağlığı da düşünmemiz gerekiyor. Normal hayatı sürdüremiyoruz. Bu sürecin bir an önce bitmesini bekleyip, normal hayata döndükten sonra antrenmanı düşünmeliyiz. Olimpiyatların ertelenmesi dünya sağlığı açısından iyi oldu. Cimnastikte 2-3 gün antrenman yapmazsanız, sizi geriye götürebilir. Bu nedenle evlerde devam ediyoruz."


"Hazırlık sürecimiz 1 yıl daha uzadı"


Nazlı Savranbaşı da yaşanan salgının bir an önce bitmesini diledi. Savranbaşı, "Biz bu süreçte hazırlıklarımızı sürdürüyorduk ancak oyunların ertelenmesiyle hazırlık sürecimiz 1 yıl daha uzadı. Çalışmaya ara vermeden, 2021'de yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası, Ferhat Arıcan, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:33 

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