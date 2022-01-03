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Olimpiyatların ilgi odağıydı, TEKNOFEST'e de renk katmak istiyorlar - Son Dakika

Olimpiyatların ilgi odağıydı, TEKNOFEST'e de renk katmak istiyorlar

03.01.2022 15:56

- Olimpiyatların ilgi odağıydı, TEKNOFEST'e de renk katmak istiyorlar Samsun'da 2017 yılında İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında olimpiyat renklerine boyanan evler dikkat çekiyor.

- Olimpiyatların ilgi odağıydı, TEKNOFEST'e de renk katmak istiyorlar

SAMSUN - Samsun'da 2017 yılında İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında olimpiyat renklerine boyanan evler dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri kent merkezine estetik bir görüntü katan evlerinin tekrar elden geçirilerek TEKNOFEST'e de renk katmasını istiyor.

Samsun'da olimpiyat ateşi 5 yıl önce yandı. İzleri olimpiyat renklerine boyanan binalarda kaldı. O zamandan bugüne ilgi çeken bir görüntü sunan evler kent siluetini renklendirdi. Özellikle Samsun'u yaz aylarında ziyaret eden tatilci ve turistler rengarenk evlerin olduğu mahallelere ilgi gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından boyasız ve sıvasız evlerin bakıma alınması kapsamında boyanan evler olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil ve kırmızı renkleri ile eşsiz bir manzara sunuyor. Mahalle sakinleri zamanla deforme olan boyanın tazelenerek, binalarının daha canlı bir görünümle TEKNOFEST'e renk katmasını istiyor.

Cedit Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, "Binalar o zaman rengarenk boyandı. Çok güzel oldu. Bir de vatandaşlarımızın da dikkatini çekiyor. Sırf bu renkli boyalı evleri görebilmek için buraları ziyaret ettikleri oluyor. Zaman geçtiği için ister istemez boyalar artık özelliğini kaybediyor. Dökülmeler oluyor, yağmur sularıyla boyalar atıyor. Tekrar aynı şekilde boyandığı takdirde hem turistik açıdan hem de vatandaşlarımızın evlerinin daha güzel daha hoş gözükmesine neden olacaktır. İnşallah belediye de gereken desteği sağlar bizlere. TEKNOFEST için de bunun çok güzel bir reklam olacağını düşünüyorum. Çünkü gelen vatandaşlarımız eski stadın olduğu yerden fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Vatandaşımızın biri bana karlı havada çektiği fotoğrafı gönderdi. Yerlerin yarısı kar bir de rengarenk evler. Benim de çok hoşuma gitti. Bende mahallemizi bunla tanıtıyorum. Burası Samsun'un en güzel en gözde yerlerinde bir tanesi. İster istemez fotoğraf çekilmek için gelen olacak. Ziyaret etmek isteyen olacak. Bu da Samsun'a ayrı bir değer katar" dedi.

Mahalle sakinleriyse 2017 yılında bu çalışmanın yapıldığını sarı, mavi, kırmız renklerle çok güzel bir görüntü oluştuğunu, boyaların yenilenirse çok daha güzel olacağını belirttiler.

Olimpiyatların ilgi odağıydı, TEKNOFEST'e de renk katmak istiyorlar
Olimpiyatların ilgi odağıydı, TEKNOFEST'e de renk katmak istiyorlar
Olimpiyatların ilgi odağıydı, TEKNOFEST'e de renk katmak istiyorlar

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İşitme Engelliler Olimpiyatları, Olimpiyat, Estetik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Olimpiyatların ilgi odağıydı, TEKNOFEST'e de renk katmak istiyorlar - Son Dakika


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