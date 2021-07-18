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Olimpiyatta ev sahibi olmak avantajlı - Son Dakika

Olimpiyatta ev sahibi olmak avantajlı

18.07.2021 09:58
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Yaz olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler, bu avantajlarını iyi kullanıyor.

Yaz olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler, bu avantajlarını iyi kullanıyor.

Pekin 2008'de Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez zirvede yer alırken, Londra 2012'de ise Büyük Britanya'nın son 100 yıldaki en başarılı olimpiyat oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de 2008'de yapılan olimpiyatta ev sahibi ülke, organizatör olma özelliğini çok iyi kullanarak ABD'nin üstünlüğüne son verdi.

Başkent Londra'da olimpiyatlara üçüncü kez ev sahipliği yapan Büyük Britanya, 29 altın, 17 gümüş ve 19 bronz madalya ile toplamda 65 madalya kazandı ve son 100 yıldaki en başarılı olimpiyatlarını yaşadı.

Rio'da yapılan 2016 Olimpiyat Oyunları'nda ise Brezilya 7 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya alarak, diğer ev sahibi ülkelere göre daha az kürsüye çıktı.

28 olimpiyatın 10'unda ev sahipleri lider

Bugüne kadar dünya savaşları dışında gerçekleştirilen 28 olimpiyatın 10'unda ev sahibi ülkeler madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

1900 Paris'te Fransa, 1904 Saint Louis, 1932 ve 1984'de Los Angeles ile 1996 Atlanta'da ABD, 1908 Londra'da Büyük Britanya, 1912 Stockholm'de İsveç, 1936 Berlin'de Almanya, 1980 Moskova'da SSCB ve 2008 Pekin'de Çin, madalya sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmadı.

ABD, 4 ev sahipliğinden de birinci sırada çıkarken, 1896 Atina'da Yunanistan ve 1924 Paris'te Fransa ikinci oldu.

İspanya 3'e katladı

Organizatör ülkelerin başarı oranlarının artması, özellikle son yıllardaki oyunlarda çok belirgin bir biçimde ortaya çıktı. 1992 Barcelona'ya gelinceye değin 1920-1988 yılları arasındaki 16 olimpiyatta toplam 4 altın, 13 gümüş ve 9 bronz madalya kazanabilen İspanya, kendi ülkesindeki oyunlarda ise altın madalya sayısını 13'le 3'e katlarken, 7 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 22 madalyayla beklenmedik bir başarı elde etti.

İspanya gibi kendi ülkesinde oyunlarda madalya patlaması yapan bir diğer ülke de Güney Kore oldu. Seul 1988 oyunlarına dek 7'si altın olmak üzere toplam 37 madalya alabilen Güney Koreli sporcular, yalnızca bu oyunlarda 12'si altın toplam 33 madalyanın sahibi oldu.

Sidney 2000'de Avustralya, şu ana kadarki en başarılı olimpiyatını geçirerek, 16'sı altın, 25'i gümüş ve 17'si bronz olmak üzere 58 madalyaya ulaştı. Sidney 2000'de madalya sıralamasında 4. olan Avustralya, daha önce 1956'da Melbourne'da düzenlediği oyunlarda, sıralamada 3. olmasına karşın, 13 altın, 8 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 35 madalya alabilmişti.

Atina 2004'de de ev sahibi Yunanistan, 1896'da düzenlediği ve 10'u altın 47 madalya kazandığı ilk modern olimpiyatlar dışında en başarılı olimpiyatını geçirdi. Bu oyunlara dek ilk olimpiyatlar dışarıda tutulursa 14 altın madalya alabilen Yunanistan, bunun yarısı kadar rakamlarla Atina 2004'de 6 altın, 6 gümüş, 4 bronz ve toplam 16 madalyayla klasmanda 15. sıraya dek çıktı.

Kanada, Montreal'de madalya alamadı

Organizatör ülkelerin, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak, başarılı sonuçlar almasını otoriteler, hakemlerin ev sahibi ülke sporcuları lehinde kararlar alması, büyük seyirci desteği ve organizatör ülke olması nedeniyle daha fazla sporcuyla iyi bir hazırlık dönemi geçirilmesine bağlıyor.

1976 Montreal Olimpiyatları'nın ev sahibi ülkesi Kanada ise tarihteki en başarısız organizatör oldu. Kanada, Montreal'de altın madalya dahi alamadan 27. sırada kaldı. Modern olimpiyatların başlangıcı olan 1896'dan bugüne, ev sahibi ülkelerin aldıkları madalyaların sayıları ve sıralamadaki yerleri şöyle:

1896 Atina: Yunanistan, 47 madalyayla 2.

1900 Paris: Fransa, 102 madalyayla 1.

1904 Saint Louis: ABD, 239 madalyayla 1.

1908 Londra: Büyük Britanya, 146 madalyayla 1.

1912 Stockholm: İsveç, 65 madalyayla 1.

1920 Anvers: Belçika, 42 madalyayla 4.

1924 Paris: Fransa, 41 madalyayla 2.

1928 Amsterdam: Hollanda, 23 madalyayla 3.

1932 Los Angeles: ABD, 110 madalyayla 1.

1936 Berlin: Almanya, 101 madalyayla 1.

1948 Londra: Büyük Britanya, 23 madalyayla 12.

1952 Helsinki: Finlandiya, 22 madalyayla 8.

1956 Melbourne: Avustralya, 35 madalyayla 3.

1960 Roma: İtalya, 36 madalyayla 3.

1964 Tokyo: Japonya, 29 madalyayla 3.

1968 Mexico City: Meksika, 9 madalyayla 15.

1972 Münih: F.Almanya, 40 madalyayla 4.

1976 Montreal: Kanada, 11 madalyayla 27.

1980 Moskova: SSCB, 163 madalyayla 1.

1984 Los Angeles: ABD, 174 madalyayla 1.

1988 Seul: Güney Kore, 33. madalyayla 4.

1992 Barcelona: İspanya, 22 madalyayla 6.

1996 Atlanta: ABD, 101 madalyayla 1.

2000 Sydney: Avustralya, 58 madalyayla 4.

2004 Atina: Yunanistan, 16 madalyayla 15.

2008 Pekin: Çin Halk Cumhuriyeti, 100 madalyayla 1.

2012 Londra: Büyük Britanya, 65 madalyayla 3.

2016 Rio: Brezilya, 19 madalya, 12.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyatta ev sahibi olmak avantajlı - Son Dakika Spor


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