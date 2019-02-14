Son Dakika Haberleri: Olimpiyatta Taekwondoda Hedef En Az 3 Madalya

Olimpiyatta Taekwondoda Hedef En Az 3 Madalya

35 dakika önce

Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları'nda en yüksek katılımı sağlayıp madalya kazanmak.

Olimpiyatta Taekwondoda Hedef En Az 3 Madalya, System.String[]


Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları'nda en yüksek katılımı sağlayıp madalya kazanmak. Dünya şampiyonasında en az 4 altın madalya hedefimiz var. Olimpiyata katılmak çok zor, hedeflediğimiz madalya sayısı en az 3" dedi.

Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, 4'üncü WT Başkanlık Kupası ile 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın düzenlendiği Antalya'da taekwondo şöleni yaşandığını anlattı. Üç uluslararası organizasyonu Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirmenin Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun başarı göstergesi olduğunu vurgulayan Şahin, 400 sporcunun katıldığı Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası'na 4'er altın ile gümüş, 6 bronz madalya kazanan sporcuların olimpiyat oyunları için önemli puanlar kazandığını söyledi.

4'üncü WT Başkanlık Kupası'nın Avrupa Şampiyonası'na ekstra puan ve kota kazandırmasından dolayı sporcular açısından önemine değinen Şahin, Türk sporcuların Başkanlık Kupası'nda 16'sı altın 54 madalya kazandığını belirtti. Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda da sporcuların müsabaka tecrübesi kazandığını dile getiren Şahin, şampiyonada ilk 16'ya girecek sporcuların milli takıma seçileceğini söyledi. Şahin, uluslararası müsabakaların, sporcuların tecrübe kazanması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Mayıs ayında yapılacak Dünya Taekwondo Şampiyonası'na hazırlık sürecinde milli sporcuların 5 önemli turnuvada mücadele edeceğini anlatan Şahin, "Dünya şampiyonasında sporcularımız olimpiyat için puanlar kazanacak. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları'nda en yüksek katılımı sağlayıp madalya kazanmak. Dünya şampiyonasına 16 sporcu ile katılacağız. Dünya şampiyonasında en az 4 altın madalya hedefimiz var. Olimpiyata katılmak çok zor, hedeflediğimiz madalya sayısı en az 3. Rengi her şekilde olabilir" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:44 Kaynak: DHA

Spor
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