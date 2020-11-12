Olimpos Antik Kenti ile sahilinde sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede bazı cadde, sokak, meydanlarda sigara içme yasağı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçe merkezi ile Beykonak, Mavikent ve Adrasan mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda, Karaöz ve Olimpos sahili, Olimpos Antik Kenti'nde, sigara içilmesi yasaklandı.

65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasında kısıtlamaya gidildi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanununa göre 392 lira idari para cezası, Türk Ceza Kanununun Bulaşıcı Hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırı davrananlara da "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmünü uygulanabileceği bildirildi.