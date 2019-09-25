Olimpos sahilinde seyyar satıcı denetimi

Kumluca ilçesindeki Olimpos sahilinde, zabıta ekiplerince seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yazır Mahallesi'ndeki Olimpos sahilinde seyyar satıcıların izinsiz satış yaparak tatilcileri rahatsız ettikleri şikayetleri üzerine bölgeye giden Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri sağlıksız ve açık ortamda gıda satışı, haksız rekabet sonucu fahiş kazanç elde etmek ve izinsiz deniz malzemeleri kiralamak ya da satmak konularında denetim yaptı. Jandarma ekipleri de zabıtalara denetimler sırasında eşlik etti.

Denetimlerde, seyyar satıcıların satışını yaptıkları bazı malzemeleri ormanda sakladıkları bilgisi üzerine ağaçlık alanda arama yapıldı.

Seyyar satıcılar hakkında tutanak düzenlenen denetimde sonunda açıkta satışı yapılan gıda ürünlerine el konuldu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı açıklamada, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve insanları rahatsız eden durumları ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Turizm sezonu dolayısıyla yerli ve yabancı birçok insanın Olimpos bölgesine tatile geldiğine işaret eden Köleoğlu, "Olimpos sahilimize gelen misafirlerimizin daha rahat ve huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için denetimler yaptık. Bu gibi denetimlerimiz devam edecek, tatilcileri açıkta, sağlıksız ortamda satış yapan seyyar satıcılardan alışveriş yapmamaya davet ediyorum." diye konuştu.