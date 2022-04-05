OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI

05.04.2022 10:05

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Olimpos mevkiindeki pansiyonda yangın çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Olimpos mevkiindeki pansiyonda yangın çıktı.

Kumluca'da dün saat 19.00 sıralarında Yazır Mahallesi Olimpos mevkiindeki bir pansiyonda yangın çıktı. Ağaç evlerden oluşan bungalov pansiyonun resepsiyonunda başladığı değerlendirilen yangında alevler mutfak ve restoran bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler pansiyondaki bungalov evlere sıçramadan söndürüldü. Müşteri bulunmayan pansiyonda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI
OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI
OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI

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Kaynak: DHA

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