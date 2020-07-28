Olimpos ve Adrasan'da bayram hareketliliği - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos ve Adrasan bölgesinde bayram öncesi hareketlilik başladı. Bayramda dolu olduklarını söyleyen turizmciler, gelecek olan misafirleri kurallara uymaları gerektiği konusunda uyardı.

İlaçlama ve dezenfeksiyon gibi tüm hazırlıklarını tamamlayan turizm tesisleri, doluluk yaşanacağını bekledikleri Kurban Bayram tatilini bekliyor.

Virüs salgını nedeniyle turizm sezonunun geç başladığını belirten turizmciler, Olimpos ve Adrasan'da bayram öncesi hareketliliğin başladığını ifade etti.

Bayram tatili için rezervasyonlarını dolduran turizmciler, virüs yüzünden bir olumsuzluk yaşanmasını ve geç başlayan turizm sezonunun virüs yüzünden zarar görmesini istemiyor.

"BAYRAMDA DOLUYUZ"

Turizmci Bayram Karataş, pandemiden dolayı zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Yine de turizm hareketlenmeye başladı. Bayramda doluyuz. Hastalıktan dolayı zor bir süreçten geçtiğimizden dolayı kurallara uymamız gerekli. Sosyal mesafeye uymamız gerekiyor. Turizmi korumamız gerekiyor. Onun için gelen müşterilerimizi rahat ettirmek için biz turizmciler olarak tüm tedbirleri aldık. Herkesin kurallara uymasını rica ediyoruz. İnşallah hepimize hayırlı bir sezon geçirmek dileğiyle" dedi.

"HER ŞEY HAZIR"

Tüm tedbirleri aldıklarını anlatan bir diğer işletmeci Kadir Kaya, "Sosyal mesafeden diğer hijyenik konulara kadar her şey hazır. Rezervasyonumuz gayet iyi geliyor. Doğanın içinde yaşıyoruz. Biz hazırız. Gelenlerle güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle sezonu biraz geç açtıklarını anlatan Ersan Şak ise "Şu anda biraz yoğunluğumuz var. Bayramda rezervasyonlarımız var. Hijyen kurallarına ve temizliğe dikkat ediyoruz. Geri kalan sezondan ümidimizi kesmedik daha. Müşterilerimizden gerekli hijyen kurallarına uymalarını talep ediyoruz" dedi.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)