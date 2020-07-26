Olivia de Havilland: Oscar ödüllü en yaşlı aktris 104 yaşında öldü - Son Dakika
BBC

Olivia de Havilland: Oscar ödüllü en yaşlı aktris 104 yaşında öldü

Hollywood'un altın çağından hayatta kalan son kadın yıldızlardan olarak görülen Olivia de Havilland 104 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

Olivia de Havilland: Oscar ödüllü en yaşlı aktris 104 yaşında öldü, System.String[]

Hollywood'un altın çağından hayatta kalan son kadın yıldızlardan olarak görülen Olivia de Havilland 104 yaşında hayatını kaybetti.

Olivia de Havilland'ın Paris'teki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Havilland ölümü öncesi, Oscar ödülü kazanmış hayattaki en yaşlı aktristti.

1916 Tokyo doğumlu olan İngiliz aktris 50 yıldan uzun süre yaklaşık 50 filmde oynamıştı.

Olivia de Havilland özellikle 1939 yapımı "Gone with the Wind" (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolüyle biliniyordu ve bu filmde yardımcı kadın oyuncu olarak Melanie Hamilton'ı canlandırmıştı.

İlk olarak bu filmle toplam beş kez Oscar'a aday gösterilen Havilland iki kez bu ödülü kazanmıştı.

Havilland'a En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran filmler, 1946 yapımı "To Each His Own" ve 1949 yapımı "The Heiress"tı.

Beyaz perdeye zerafetiyle damga vurdu

Başarılı sanatçı 1930 ve 1940'larda beyaz perdeye zarafetiyle damga vurmuştu.

1960'lı yıllardan bu yana Paris'te yaşayan Havilland, Hollywood'da oyuncuların daha iyi koşullarda sözleşmeler imzalamaları için verdiği mücadeleyle de biliniyordu.

Vivien Leigh'e Oscar getiren 1951 yapımı "A Streetcar Named Desire" (İhtiras Tramvayı) adlı unutulmaz filmdeki Blanche DuBois rolü de önce Havilland'e teklif edilmiş ancak ünlü aktris bu rolü reddetmişti.

Hollywood, Paris, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:02

Son Dakika Dünya Olivia de Havilland: Oscar ödüllü en yaşlı aktris 104 yaşında öldü - Son Dakika Dünya
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