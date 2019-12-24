Olivier Giroud gemileri yaktı; "Chelsea'de kalmak zor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Olivier Giroud gemileri yaktı; 'Chelsea'de kalmak zor' - Son Dakika Spor

Olivier Giroud gemileri yaktı; "Chelsea'de kalmak zor"

6 saat önce

Galatasaray'ın devre arası transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Olivier Giroud, Chelsea'den ayrılmaya sıcak baktığını açıkladı.

Olivier Giroud gemileri yaktı;

Galatasaray'ın devre arası transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Olivier Giroud, Chelsea'den ayrılmaya sıcak baktığını açıkladı.


"BENİM İÇİN ZOR OLACAK"


Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Giroud, "Chelsea'de kalmak benim için zor olacak. Lampard ile bir görüşme yapacağım. Daha fazla oynamak istiyorum. Sonra neler olacağını göreceğiz" dedi.


"EN İYİ KARARI VERECEĞİZ"


Olivier Giroud sözlerini "Şu an için Chelsea'nin oyuncusuyum. Transfer penceresi açılana kadar sahada elimden geleni yapacağım. Daha sonra benim için en iyi kararı vereceğiz. Kariyerimi Fransa'da sürdürebilirim" ifadeleriyle tamamladı.


Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcü, bu sezon 7 maçta 282 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.


Galatasaray, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:09 
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