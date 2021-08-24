Olivier Kemen sıkı çalışıyor

Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan Olivier Kemen takımdan ayrı özel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan Olivier Kemen takımdan ayrı özel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni sezon öncesi transfer ettiği Olivier Kemen sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 2 haftasında forma giyemeyen Olivier Kemen, takımdan ayrı olarak hazırlanan program eşliğinde salonda çalıştı. Oldukça istekli ve hırslı olan Olivier Kemen'in hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. - KAYSERİ

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