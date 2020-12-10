Olivtech ve Ekoloji İzmir, sanal ortamda açıldı - Son Dakika

Olivtech ve Ekoloji İzmir, sanal ortamda açıldı

10.12.2020 14:45
Olivtech ve Ekoloji İzmir, sanal ortamda açıldı, System.String[]

Sanal ortamda düzenlenen Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (Olivtech) ile Ekoloji İzmir Organik Sertifikalı Ürünler Fuarı (Ekoloji İzmir) açıldı.

Sanal ortamda düzenlenen Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (Olivtech) ile Ekoloji İzmir Organik Sertifikalı Ürünler Fuarı (Ekoloji İzmir) açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kendi dijital altyapısını kuran İZFAŞ, salgın nedeniyle ertelenen iki büyük fuarı çevrim içi olarak açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarların açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ulusal ve uluslararası ticaretin en yoğun gerçekleştiği alanların başında gelen fuarcılığı da olumsuz etkilediğini belirtti.

Fuarcılığın yeni bir yapılanmaya girmesi gerektiğini fark ederek dijital alana yatırım yaptıklarını bildiren Soyer, "İktisat Kongresi ile başlayan fuarcılık kültüründe Türkiye'nin öncü şehri olan İzmir, yine bir ilke imza atarak İZFAŞ'ın kendi dijital altyapısıyla fuarları dijital ortama taşıyor." ifadesini kullandı.

Soyer, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ni gelecek yıl İzmir'de düzenleyeceklerini belirterek, dünyanın pek çok yerinden kültür üreticileri, sanatçıları, kanaat önderlerinin İzmir'e gelerek şehri ve kültürünü tanıyacaklarını bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Olivtech Fuarı'nın, Türkiye'ye zeytinyağı ve sofralık zeytinde 1,5 milyar dolar döviz kazandırma hedeflerine çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Organik sektörünün ciddi gelişim gösterdiğine işaret eden Eskinazi, "Organik sektöründe 5 yıllık süreçte 1 milyar avro büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. Ekoloji İzmir Fuarı da buna büyük katkı sağlayacak." bilgisini verdi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de sanal fuar yazılımını hızlı bir şekilde aksiyon alarak kendi bünyesinde hazırlayan İZFAŞ'a teşekkür etti.

İnternet tarayıcısına "gurmeizmir.izfas.com.tr" yazılarak ziyaret edilebilen fuara, biri yabancı 39 firma katılıyor.

Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Olivtech ve Ekoloji İzmir, sanal ortamda açıldı - Son Dakika Ekonomi


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