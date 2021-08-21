Olmadı Kaçarız Filmi - Son Dakika

Yönetmen koltuğunda Erkan Nurhan’ın oturduğu 'Olmadı Kaçarız' filminin oyuncu kadrosunda Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan, Gökhan Eksen gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Erkan Nurhan
Senaryo: Emrah Yaprak, Erol Hızarcı
Oyuncular: Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan, Gökhan Eksen, Ferit Okan Tokmak, Büşra Karaağaç, Caner Nalbantoğlu, Elif Küçükkoyuncu, Onat Bulut, Rüya Coriç
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Olmadı Kaçarız
Yapımcı Firma: Medyacızade
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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