Olmasaydı sonumuz böyle

Britanyalı sprinter Mark Cavendish
, sekiz etaplık bir yarış olan Paris-Nice’in ikinci etabını tamamlayamadı. Sebebi, Cavendish’in bir kazaya karışması ya da yaşadığı herhangi bir sakatlık değil, yorucu geçen ilk günün ardından etabı tamamlayacak gücü kendinde bulamamasıydı. Peki ne oldu da Cavendish takvimin başlarında yer alan bir yarışın ikinci etabını tamamlayamayacak duruma geldi?
Yükselme Devri
Mark Cavendish ilk zaferini 2006 yılında yaşadı. 2007 yılı ise Britanyalının pelotona “Açılın, ben geldim!” dediği yıl oldu. 2007’de 11, 2008’de 17 etap galibiyeti elde eden Cavendish, sonrasında ise arkasına bakmadı. 2009 yılı, o zaman 24 yaşında olan sprinter için tam anlamıyla zirve yıl oldu: Üçü “Giro d’Italia”, altısı “Tour De France”ta olmak üzere tam 22 etap, üstelik bir de “Milano-San Remo” zaferi...
Bu muhteşem sezonun sonrasında da Cavendish’in zaferleri hız kesmedi. Britanyalı, 2010’dan 2013 sonuna dek tam 57 zafer daha kazandı. Üstelik bunlardan biri, 2011 yılında gelen dünya şampiyonluğuydu. Cavendish’i bir yıl boyunca gökkuşağı mayo ile izledik. Ardından Cavendish’in form kaybetmesinden ziyade pelotondaki nitelikli sprinter sayısının artmasıyla zaferlerin sayısı yavaş yavaş azaldı.
Duraklama Devri
Mark Cavendish, 2014 yılında 11 etap galibiyeti elde etti. Bu kadar zaferi Cavendish değil de bir başka isim yaşasaydı, 2014 yılını muhtemelen “duraklama devri” başlığının altında değerlendirmezdik. Zira Mark, çıtayı çok yüksek bir yere taşımıştı.
2014’e dair dikkat çeken bir detay olarak, 11 zaferden yalnızca ikisinin en üst seviye yarışlar olan “World Tour” kategorisinde geldiği söylenebilir. 2015’te biri World Tour yarışı etabı olmak üzere 13 zafer yaşayan Cavendish, 2016’da ise dördü Tour De France etabı olmak üzere dokuz etap galibiyeti elde etti.
İşte bu noktadan sonra Cavendish’in başarı grafiği hızlı bir şekilde inişe geçti.
Gerileme Devri
Britanyalı yıldız; dünya şampiyonluğu, klasik zaferleri ve onlarca etap galibiyetinin ardından 2017 yılında yalnızca bir etap galibiyeti yaşayabildi. Bu hızlı düşüşün sebebi bir form düşüklüğü değildi doğal olarak. 2017 yılının baharında, yani bisiklet sezonunun başında Cavendish’in vücudunda “Epstein-Barr Virüsü” olduğu tespit edildi. Bunun bir sporcu için başa gelebilecek en kötü şeylerden biri olduğu söylenebilir; zira vücuda yorgunluk, enerji yoksunluğu, kas ağrıları ve kilo kaybı yaşatan bir virüsten bahsediyoruz.
Üç ay boyunca bu virüsten dolayı bisiklete binemeyen Cavendish, Tour de France öncesi yollara dönmüş ve sezonun en prestijli yarışına katılma kararı almıştı. Fakat Tour’un dördüncü etabında Peter Sagan’ın fiziksel müdahalesi sonrası düşen ve kürek kemiği kırılan Britanyalı bir süre daha pelotonun dışında kaldı.
2017 yılının sonunda tekrar yollara dönen Cavendish, 2018 sezonunun başında hem Tirreno-Adriatico’da hem Milano-San Remo’da yaptığı kazalar yüzünden bir hayli hırpalandı. Yine de 2018 Tour de France’a katılan Cavendish, 11. etapta zaman sınırının gerisinde kalarak bir önceki yılda olduğu gibi yarışa erken veda etti.
Bu noktada kâbus bir kez daha Britanyalı sprinterin kapısını çaldı: Epstein-Barr Virüsü tekrar Cavendish’in vücuduna girdi ve onu bir süre daha bisikletten uzak tuttu.
Dağılma Devri (?)
Mark Cavendish son zaferini bir yıldan uzun bir zaman önce, Şubat 2018’de Dubai
Turu’nda kazandı. Son podyumundan bu yana ise yaklaşık sekiz ay geçti.
Bu yıl yarışmaya Arjantin’deki San Juan
Turu’nda başlayan Cavendish ne orada ne de sonrasında katıldığı Birleşik Arap Emirlikleri
Turu’nda bir başarı elde etti. Bu iki yarıştaki en iyi derecesi etap sekizinciliğiydi.
Mark Cavendish bu sonuçları başarısızlık olarak nitelemiyor. “Tekrar bisiklete binmek, işin içinde olmak çok güzel. Neden bu işi yaptığımı hatırladım ve bu sporu çok seviyorum. Sezonun ilk üç ayında alacağım sonuçların benim için bir önemi yok.” diyen sprinter, önümüzdeki sezon için umutlu olduğunun sinyallerini verdi.
Son olarak geçtiğimiz Pazar günü Paris-Nice’te boy gösteren Cavendish, zorlu geçen oldukça rüzgârlı ilk etabı sondan beşinci sırada, etap galibi Dylan Groenewegen’in yaklaşık dokuz dakika arkasında tamamladı. Pazartesi günkü ikinci etabı ise herhangi bir kaza ve sakatlık olmamasına rağmen bitiremedi. Takımı Dimension Data’nın direktörü Rolf Aldag’ın açıklamalarına göre Cavendish'i sevenler için karalar bağlayacak bir durum yok. Aldag, “Cavendish, Epstein-Barr Virüsü'nün etkisinden kurtulduktan sonra tam formuna kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.
İleride bisiklet sporunun tarihi yazılırken, 2007 sonrasındaki on yılda isminden en çok bahsedilecek isimlerden biri şüphesiz Mark Cavendish olacak. Spor için böylesine önemli bir ismin pelotona güçlü bir şekilde geri dönüp dönemeyeceği ise tüm bisiklet severler için büyük bir soru işareti.
Hazırlayan: Enes Kanbur