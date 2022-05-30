Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun - Son Dakika
Üye Girişi

Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun

30.05.2022 11:53

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovları sahte sosyal medya ve internet hesaplarında kendi bungalov işletmeleriymiş gibi yükleyen ve rezervasyon için arayan yüzlerce sahte konum ile vatandaşı dolandıran 6 şüphelinin oyunu polis ekiplerince bozuldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovları sahte sosyal medya ve internet hesaplarında kendi bungalov işletmeleriymiş gibi yükleyen ve rezervasyon için arayan yüzlerce sahte konum ile vatandaşı dolandıran 6 şüphelinin oyunu polis ekiplerince bozuldu. Son 1 yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan şahısların, haksız elde ettikleri kazancı lüks eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ise şoke etti.

Pandemi döneminde hem tatil hem de hastalıktan kendini izole etmek isteyen vatandaşların ilk tercihi arasında bungalovlar yer alıyor. Bungalovlar için adeta biçilmiş kaftan olan Sakarya'nın Sapanca ilçesi çevre şehirlerdeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son zamanların en popüler tatil yerleri arasında olan bungalovlarda dolandırıcılık sayıları da artmaya başladı. Sakarya'da yaşanan 5 ayrı bungalov dolandırıcılığı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

SAHTE BUNGALOV RESİMLERİ VE BOŞ ARAZİ KONUMUYLA 5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Teknik ve fiziki takip neticesinde Sakarya ile bağlantısı olmayan A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A. (17) isimli şahısların farklı illerde yaşadığını belirleyen ekipler harekete geçti. Şahıslardan 3'ü İstanbul, 1'i Bursa, 1'i Kocaeli ve diğer 1'i ise Yalova'da gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sahte bungalov resimleri ve boş bir arazinin konumunu koydukları sosyal medya ile internet sitelerinde polis ekiplerince takibe alındıktan sonra son 4 ay içerisinde 160'a yakın kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, kurdukları düzenden ve farklı dolandırıcılıklardan yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Gerçekleşen operasyonda ise çok sayıda tablet, telefon, hesap kartları ve telefon hatları ele geçirildi. Daha öncesinden dolandırıcılıktan suç kaydı ve aranması bulunan A.Ç. (31) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen diğer 5 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

DOLANDIRDIKLARI PARALARI EĞLENCE MEKANLARINDA HARCAMIŞLAR

Şüphelilerin insanları tatil fırsatı vaadiyle dolandırarak elde ettikleri yaklaşık 5 milyon lirayı farklı tatil bölgelerinde harcadıkları öğrenildi. İnsanların heveslerini kursaklarında bırakarak dolandıran şüpheliler, elde ettikleri haksız kazancı farklı tatil bölgelerinde harcayarak o anları da kendi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Görüntülerde, şüphelilerin alkollü eğlence mekanlarında eğlendikleri, ellerini alkolle yıkadıkları yer alıyor. Öte yandan, 20 farklı şehirden yüzlerce kişinin tuzağa düşerek dolandırıldığı olayda, mağdur sayısının artması bekleniyor.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - İHA)

Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI 5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI SAADET ZİNCİRİYLE 7 KİŞİYİ 2,5 MİLYON TL DOLANDIRAN KADIN TUTUKLANDI SAADET ZİNCİRİYLE 7 KİŞİYİ 2,5 MİLYON TL DOLANDIRAN KADIN TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement