Son Dakika Haberleri: Olmazsa Olmaz Favori Telefon Uygulamalarım!

Olmazsa Olmaz Favori Telefon Uygulamalarım!

40 dakika önce

Telefonumdan eksik etmeyeceğim, kullanmaya başladıktan sonra oh be dediğim olmazsa olmaz, favori telefon uygulamalarımı bu videoda topladım. Bana kalırsa herkesin telefonuna indirip en azından bir göz atması gereken şahane uygulamalar bunlar : )

Telefonumdan eksik etmeyeceğim, kullanmaya başladıktan sonra oh be dediğim olmazsa olmaz, favori telefon uygulamalarımı bu videoda topladım. Bana kalırsa herkesin telefonuna indirip en azından bir göz atması gereken şahane uygulamalar bunlar : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:31 Kaynak: Youtube

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