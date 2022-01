Ölmeden mezar taşını yaptırdı, dükkanında muhafaza ediyor - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde araç lastik tamiri işiyle uğraşan 34 yaşındaki Mesut Öğüt, kendisi için yaptırdığı mezar taşını dükkanında muhafaza ediyor.

Merkez Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde 10 yıldır lastik tamiri dükkanı işleten Öğüt, 2 ay önce mezar taşını yaptırarak dükkanına koydu.

Her sabah mezar taşının tozunu alarak işine başlayan Öğüt'ün iş yerine gelen müşterileri de mezar taşını görünce şaşırıyor.

Öğüt, vefat ettiğinde kimsenin onun için mezar taşı yapmakla uğraşmasını istemediği için mezar taşını yaptırdığını söyledi.

Mezar taşını her gördüğünde ölümün aklına geldiğini belirten Öğüt, şöyle konuştu:

"Mezar taşım sanayideki dükkanımda duruyor. Ölüm tarihini boş bıraktım. 'Hasan oğlu Mesut Öğüt, ruhuna Fatiha ve doğum tarihim' yazıyor. Vefat ettiğimde kimse mezar taşımı yapmakla uğraşmasın istedim. Her sabah dükkana girdiğimde beni mezar taşı karşılıyor. Ölümü hatırlıyorum."

Öğüt, kefenini de aldığını, havaların düzelmesiyle birlikte mezarını da kazdırarak hazır hale getireceğini ifade etti.

Mezar taşını dükkana koyduğundan beri farklı hisler yaşadığını anlatan Öğüt, şunları kaydetti:

"Bu dünya gelip geçici, ölümü herkesin hatırlaması gerekiyor. Araçlarının lastikleri patlayan ya da zarar gören müşterilerim dükkana geldiğinde mezar taşım çok dikkatlerini çekiyor. Şaşırarak, neden mezar taşı yaptırdığımı soruyorlar. Ben de 'Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz, her an her şeye hazırlıklı olmalıyız' diyor, vefat ettiğimde kimseye muhtaç olmamak için yaptırdığımı söylüyorum."