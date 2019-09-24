Son Dakika Haberleri: Ölmeden önce isimlerini vermişti, haklarında müebbet hapis isteniyor
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Ölmeden önce isimlerini vermişti, haklarında müebbet hapis isteniyor

2 gün önce

BURSA'da, otomobilinde arkadaşı Engin Ulaş (37) ile birlikte alkol alırken başka bir araçtan tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Mehmet Karaca'nın (38) ölümüyle ilgili davaya devam edildi.

Ölmeden önce isimlerini vermişti, haklarında müebbet hapis isteniyor, System.String[]
BURSA'da, otomobilinde arkadaşı Engin Ulaş (37) ile birlikte alkol alırken başka bir araçtan tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Mehmet Karaca'nın (38) ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Savcı mütaalasında, Karaca'nın ölmeden önce katilinin ismini söylemesi üzerine tutuklanan Cevat Şimşek (44) ile arkadaşı İdris Durgun (43) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Olay, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 2017 yılı Mayıs ayında meydana geldi. Mehmet Karaca, arkadaşı Engin Ulaş ile birlikte 16 FU 669 plakalı otomobilinde alkol alırken, başka bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu, Karaca ve Ulaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karaca, ölmeden önce hastaneye gelen polis ekiplerine, silahı ateşleyen kişinin ismini söyledi. Bunun üzerine polis cinayet şüphelisi Cevat Şimşek ile arkadaşı İdris Durgun'u (41) gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Karaca'yı öldürdüğü, Engin Ulaş'ı da yaraladığı öne sürülen ve haklarında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Cevat Şimşek ile arkadaşı İdris Durgun'un yargılanmasına Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında,  hayatını kaybeden Mehmet Karaca ve arkadaşı Engin Ulaş'ın Yıldırım'a bağlı Değirmenönü Mahallesi odun depoları üzerindeki çalılık alanda alkol aldığını, bu sırada Cevat Şimşek ile İdris Durgun'un farları açık şekilde araçtan inmeden yanlarına yaklaşarak ateş etmeye başladığına yer verdi. Bu sırada Mehmet Karaca'ya 3, Engin Ulaş'a ise 2 mermi isabet etti. Hastaneye yaralı kaldırılan Karaca, ölmeden önce polis ekiplerine kendisini vuranın Cevat Şimşek olduğunu söyledi. Mütalaada iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine davayı karara bağlamak üzere erteledi.


Mehmet Karaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
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