Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu! - Son Dakika

Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendine ait simit fırınında kolonya içtiği iddia edilen Ünal E.(44) zehirlendi. Arkadaşı H.D.Y.'yi telefonla arayan Ünal E., "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel" dedi.

İLK MÜDAHALE KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILDI

Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kolonya içtiği iddia edilen Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Şahıs yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.